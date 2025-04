Florence Pugh stürzt sich vom zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt

Für einen Stunt im neuen Marvel-Film «Thunderbolts» stürzte sich Schauspielerin Florence Pugh vom zweithöchsten Gebäude der Welt 678 Meter, dem Merdeka 118 in Kuala Lumpur, in die Tiefe. Bild: Marvel

Florence Pugh zeigt sich unerschrocken: Für einen Stunt im Marvel-Film «Thunderbolts» stürzt sich die 29-jährige britische Schauspielerin vom zweithöchsten Gebäude der Welt 678 Meter in die Tiefe.

Teleschau Bruno Bötschi

Die britische Schauspielerin Florence Pugh scheint keine Angst zu kennen.

Für einen Stunt zum neuen Marvel-Film «Thunderbolts» stürzte sich die 29-Jährige vom zweithöchsten Gebäude der Welt 678 Meter in die Tiefe, dem Merdeka 118 in Kuala Lumpur.

Nach dem Dreh sei sie erst einmal eingeschlafen, sagt Pugh.

Florence Pugh liebt den Nervenkitzel: Bei den Dreharbeiten zum kommenden Marvel-Film «Thunderbolts» liess sie es sich nicht nehmen, einen Aufsehen erregenden Stunt selbst zu übernehmen.

Im Drehbuch war vorgesehen, dass ihre Figur Yelena Belova, bekannt als Black Widow, vom Merdeka 118 in der malayischen Hauptstadt Kuala Lumpur springt, dem zweithöchsten Gebäude der Welt.

Produzent Feige wollte den Stunt streichen

Doch Produzent Kevin Feige wollte das riskante Vorhaben aus Sorge um das Wohlergehen der Schauspielerin streichen.

Florence Pugh liess sich davon nicht abhalten: «Ich musste immer weiter drängen, und dann sagten sie: ‹Okay, wenn du vom zweithöchsten Gebäude fallen willst, kümmern wir uns da für dich drum›», erklärte die Schauspielerin gegenüber dem Branchenportal «Fandango». Unter Höhenangst leide sie nicht.

Gesichert ging es für sie schliesslich vom 678,9 Meter hohen Gebäude in die Tiefe. Pugh verglich das Erlebnis in Anlehnung an ihre Rolle mit einer «Superkraft». Es habe sich so intensiv auf ihr Gehirn ausgewirkt, dass sie im Anschluss «für drei Stunden» eingeschlafen sei.

Neben Florence Pugh gehören weitere «Helden» zum Cast des von Fans heiss erwarteten «Marvel»-Films, darunter David Harbour als Alexei Shostakov/Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine und Sebastian Stan als James Buchanan «Bucky» Barnes respektive Winter Soldier.

«Thunderbolts» startet in der Schweiz am 1. Mai in den Kinos. Bei Florence Pughs Wolkenkratzer-Szene dürfte den Fans dann ganz besonders der Atem stocken.

