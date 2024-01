James Morrison trauert um Ehefrau Gill Catchpole Mit Songs wie «Give Me Something» oder «Broken Strings» feierte der 39-jährige Morrison weltweite Erfolge. Bild: imago images/POP-EYE James Morrison und Gill Catchpole waren seit ihrer Jugend ein Paar. Nun ist die 45-Jährige plötzlich verstorben. Bild: Facebook James Morrison sei momentan «am Boden zerstört», wie die britische «DailyMail» schreibt. Das Paar musste jüngst erst einen Schicksalsschlag verkraften. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA James Morrison trauert um Ehefrau Gill Catchpole Mit Songs wie «Give Me Something» oder «Broken Strings» feierte der 39-jährige Morrison weltweite Erfolge. Bild: imago images/POP-EYE James Morrison und Gill Catchpole waren seit ihrer Jugend ein Paar. Nun ist die 45-Jährige plötzlich verstorben. Bild: Facebook James Morrison sei momentan «am Boden zerstört», wie die britische «DailyMail» schreibt. Das Paar musste jüngst erst einen Schicksalsschlag verkraften. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Sänger James Morrison trauert um seine Ehefrau: Die 45-jährige Gill Catchpole wurde in ihrem Haus tot aufgefunden. Ersten Medienberichten zufolge starb sie eines natürlichen Todes.

Der britische Sänger James Morrison hat seine Ehefrau verloren.

Die 45-jährige Gill Catchpole wurde am Freitag, 5. Januar, tot im gemeinsamen Haus aufgefunden.

Morrison und Catchpole waren seit ihrer Jugend ein Paar und sind Eltern von zwei Töchtern.

Die Ehefrau vom britischen Sänger James Morrison (39) ist tot. Gill Catchpole verstarb im Alter von 45 Jahren im gemeinsamen Haus in Whitminster, rund 180 Kilometer von London entfernt.

Laut «DailyMail» ist der Musiker «am Boden zerstört», er war seit seinem 17. Altersjahr mit Catchpole zusammen. Sie war auch die Mutter von den gemeinsamen Töchtern Elsie (15) und Ada (5).

Die Beziehung zwischen dem Sänger und seiner Frau war geprägt von schwierigen Momenten. Die Geburten beider Töchter verliefen nicht ohne Komplikationen: Bei Elsie hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt, Ada kam 13 Wochen zu früh auf die Welt.

Der nächste Schicksalsschlag für Morrison

Gerade die Frühgeburt setzte dem Ehepaar zu, so die «DailyMail». Das aktuelle Album von Morrison trage deswegen auch den Titel «You're Stronger Than You Know» – zu Deutsch: Du bist stärker, als du denkst.

Der 39-Jährige bezeichnete seine Frau nach der Geburt von Ada als Heldin: «Ich bin immer noch voller Ehrfurcht, wie sie das durchgestanden hat. Sie ist mein Fels. Ich könnte sie niemals ersetzen.»

Laut ersten Berichten starb Gill Catchpole eines natürlichen Todes, das behaupten zumindest Freunde der Familie gegenüber der britischen «Sun». Das ganze Dorf Whitminster stehe zudem unter Schock, man habe Gill Catchpole als herzliche Person wahrgenommen, die ganze Familie sei beliebt.

James Morrison erlebte in den letzten drei Jahren gleich mehrere Schicksalsschläge: Er verlor seinen Vater Paul, seinen älteren Bruder Alexis und auch seinen Neffen Callum in dieser Zeit.

