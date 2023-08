Schweizer Star-DJ EDX: «Für mich ist die Street Parade wie ein ungeschliffener Diamant» EDX ist in Zürich. Klar, ist doch Street Parade. Der Zürcher DJ wird im Anschluss am Insomnia auflegen. blue News hat ihn zum Interview getroffen. 11.08.2023

EDX ist in Zürich. Klar, die Street Parade wummert an diesem Wochenende in der Stadt. Der DJ legt im Anschluss an den Umzug auf der «Insomnia»-Party im Hallenstadion auf. blue News hat ihn getroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen EDX , der bürgerlich Maurizio Colella heisst, legt am Samstagabend am «Insomnia Dance Festival» auf, welches nach der Street Parade im Zürcher Hallenstadion stattfinden wird.

blue News hat den Zürcher DJ und -Musikproduzent vor der grössten Technoparty der Welt zum Gespräch getroffen. Mehr anzeigen

Am Wochenende heisst es am Zürcher Seebecken: Music, Sounds und ... Schlaflosigkeit. Am Samstag, ab 13 Uhr, brummt und wummert die Street Parade.

Mit dabei: DJ EDX, der natürlich auch in Zürich weilt, wenn zum 30. Mal zur grösste Technoparty der Welt gerufen wird.

DJ EDX: «Definitiv ein Place to be»

«Die Street Parade ist definitiv ein Place to be», sagt der House-DJ und Musikproduzent, der schon in seiner Jugend bei der Street Parade mit dabei war.

In diesem Jahr versucht der 47-jährige Zürcher ab 21 Uhr die Party-Gäste am «Insomnia Dance Festival» im Hallenstadion wachzuhalten und auf die Tanzfläche zu treiben.

Klar, dass ein DJ viel unterwegs ist. blue News wollte von EDX wissen, wie es sich als DJ und Musikproduzent lebt. Jetset-Leben – ja oder nein?

Die Antwort auf diese Frage erfährst du im obigen Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Street Parade im Style-Check: «Das sind meine echten Haare» Der Bär tobt endlich wieder in Zürich! Und zwar zu Techno und wie immer für Liebe und Toleranz. «Think» heisst das Motto 2022 und wir liefern im Video die herausragenden Looks der Partypeople. 13.08.2022