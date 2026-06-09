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Wettbewerb Gewinne Tickets für das Konzert von Raye in Montreux

Vania Spescha

9.6.2026

Sängerin Raye am Montreux Jazz Festival 2025
Sängerin Raye am Montreux Jazz Festival 2025
IMAGO/ABACAPRESS

Sie schrieb Songs für Künstlerinnen wie Beyoncé und Rita Ora, bevor sie die grössten Bühnen der Welt eroberte. Nun kehrt Raye, die britische Sängerin mit Schweizer Wurzeln, ans Montreux Jazz Festival zurück – und du kannst ihr Konzert live miterleben.

Redaktion blue News

09.06.2026, 19:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Raye eröffnet die 60. Ausgabe des Montreux Jazz Festival.
  • Die britische Sängerin präsentiert eine einmalige Show mit Special Guests.
  • Mit etwas Glück gewinnst du bei blue News zwei Tickets für das exklusive Eröffnungskonzert.
Mehr anzeigen

Raye gehört zu den aufregendsten Stimmen ihrer Generation. Mit zwei Brit Awards, einer Grammy-Nominierung und ihrem aktuellen Album «This Music May Contain Hope» zählt sie zu den gefragtesten Künstlerinnen der internationalen Musikszene.

Ein unvergesslicher Abend in Montreux

Zum Auftakt der 60. Ausgabe des Montreux Jazz Festival am 3. Juli steht Raye mit einer exklusiven Show und mehreren Special Guests im Auditorium Stravinski auf der Bühne.

Raye verbindet Pop, R&B, Soul und Jazz zu einem einzigartigen Sound und verspricht einen Abend voller Emotionen und musikalischer Höhepunkte. Es ist bereits ihr dritter Auftritt am Montreux Jazz Festival.

Du möchtest diesen besonderen Abend live erleben? Dann nutze jetzt deine Chance: blue News verlost zwei Tickets für das exklusive Eröffnungskonzert des Montreux Jazz Festival, am Freitag 3. Juli 2026 um 20:30 Uhr im Auditorium Stravinski.

Fülle jetzt das Teilnahmeformular unten aus und sichere dir die Chance auf zwei Tickets für dieses exklusive Konzerterlebnis.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 13. März 2026. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

Teilnahmeschluss ist der 30. Juni um 23.59 Uhr.

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