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Wettbewerb Gewinne Tickets für die Energy Star Night

Visnoth Raskunasingam

17.3.2026

Rapper Stress ist einer der Acts an der Energy Star Night. (Archivbild)
Rapper Stress ist einer der Acts an der Energy Star Night. (Archivbild)
KEYSTONE

Eine Nacht, eine Bühne und viele Stars: Die Energy Star Night bringt am 10. April 2026 Stress, Zian und viele weitere nationale und internationale Acts in die St. Jakobshalle in Basel. Mach mit und gewinne 2 × 2 Tickets.

17.03.2026, 15:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Energy Star Night bringt am 10. April nationale und internationale Acts in die St. Jakobshalle Basel.
  • Erlebe Stress, Zian, Iggi Kelly und viele weitere Stars live.
  • blue News verlost 2 × 2 Tickets für das grosse Musik-Event in Basel.
Mehr anzeigen

Wenn du die Energy Star Night in Basel live erleben willst, dann sichere dir jetzt deine Tickets und erlebe einen unvergesslichen Musik-Abend.

Fülle das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 7. April, 23:59 Uhr.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 7. April um 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

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