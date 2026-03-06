So ähnlich sah das Kinderzimmer unserer Autorin einst aus. Bild: Bild: Imago, Fotomontage: blue News

Das neue Album von Harry Styles ist da – und blue News hat schon reingehört. Dabei erinnert sich unsere Autorin an die Zeit, als Styles noch bei One Direction war und sie ihr grösster Fan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag veröffentlicht Harry Styles sein neues Album: «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

blue News konnte sich das Album im Voraus anhören.

Unsere Autorin blickt dabei auf ihre One-Direction-Vergangenheit zurück und erklärt, warum das neue Album für Harry Styles so wichtig ist. Mehr anzeigen

Ja, okay, ich war wohl ein «Groupie». Aber nicht in diesem abgedrehten Sinn. Ich war schliesslich erst zwölf oder so, hallo?!

Wie es dazu kam, dass ich die Band «One Direction» und diese fünf britischen Jungs sooooooo toooooll fand, kann ich gar nicht sagen. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich eines Tages auf YouTube über das Musikvideo zu «What Makes You Beautiful» stolperte – und von da an war ich ein sogenannter «Directioner». Ja, so nannte man die Fangruppe der Band. So nannten auch wir uns.

Für alle, die in den letzten 15 Jahren unter einem Stein gelebt haben: One Direction – das waren Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne. Fünf Jungs aus England, die einzeln bei der Castingshow «X Factor» auftraten, dort kurzerhand zu einer Band zusammengeschlossen wurden, es bis ins Finale schafften und als Drittplatzierte quasi über Nacht berühmt wurden. Das war Ende 2010.

Austausch im One-Direction-Gruppenchat

«What Makes You Beautiful» war ihre Debütsingle. Der Song wurde im September 2011 veröffentlicht und war ein Lied auf dem Album «Up All Night» (deutsch: «Die ganze Nacht wach»). Und wer, glaubt ihr, war ab diesem Moment ebenfalls die ganze Nacht wach, um wirklich jedes winzige Detail über die Band herauszufinden? Richtig – ich. Oder besser gesagt: mein damals elfjähriges Ich.

Irgendwann kannte ich alle ihre Lieder. Jedes neue Album war mein Favorit, ich wusste, welche Lieblingsfarben die Bandmitglieder hatten, welches Essen sie mochten und welches nicht. Ich schaute mir jedes Interview oder jeden Film über die Band an. Mit meinen Freundinnen hatte ich sogar einen One-Direction-Gruppenchat. Darin und auf den sozialen Medien wurde jede kleine neue Info geteilt, aus meinem Kinderzimmer im Kanton Aargau heraus.

Eines Tages dann die Nachricht: One Direction kommt in die Schweiz.

OMG, OMG, OMG!!!

Von der hintersten in die vorderste Reihe

Ich weiss gar nicht mehr, wie ich zu den Tickets kam. Nur noch, dass ich mit einer Freundin und unseren Müttern am 16. Mai 2013 im Hallenstadion in Zürich, in der allerletzten Reihe sass und ich eeeeeeendlich meine Idole live sah. Ich glaube, bis dahin war das der glücklichste Tag meines Lebens – in meinen 13 Jahren hatte ich noch nie etwas Vergleichbares erlebt.

Und dann kam der Juli 2014. One Direction gab zum zweiten Mal ein Konzert in der Schweiz. Dieses Mal in Bern, im Stade de Suisse. Natürlich war auch ich dabei. Als wir uns am Vorabend im Gruppenchat über die Outfits am nächsten Tag austauschten, fiel mir auf, dass ich gar kein One-Direction-Merch hatte. Oder besser gesagt: noch nicht.

Ich ging in die Migros, kaufte mir einen schwarzen Filzstift und nahm aus meinem Kleiderschrank ein weisses Shirt. Mit dem Stift schrieb ich gross und völlig schräg «1D» (Abkürzung für One Direction) darauf. Natürlich schnitt ich die Ärmel noch ab und kürzte die Länge, damit es auch wirklich ein cooles Shirt wurde.

Ich weiss nicht mehr genau, wann meine Freundinnen und ich in Bern ankamen, nur, dass es unglaublich früh am Morgen war. Das Konzert begann erst am Abend, und so verbrachten wir Stunden auf dem Asphalt, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Und tatsächlich: Es gelang uns. Erste Reihe bei 1D!

Während des Konzerts begann es in Strömen zu regnen, doch das war mir völlig egal. Ich war einfach nur glücklich. Es fühlte sich wieder an wie der Höhepunkt meines Lebens. Besser konnte es doch gar nicht werden, oder?

Die emotionale Distanzierung zur Band

Irgendwann zwischen dem Konzert und meinem 15. Geburtstag begann ich mich von der Band zu distanzieren. Warum genau, weiss ich nicht. Vielleicht, weil ich nicht zu den Teenagerinnen gehören wollte, die einer Boyband ewig verfallen bleiben. Also nahm ich die Poster von den Wänden meines Kinderzimmers, legte mein One-Direction-Shirt in eine Kiste – und damit war das Kapitel abgeschlossen.

Zum Glück! Denn als sich Zayn ein paar Monate später dazu entschied, die Band zu verlassen, und sich One Direction rund ein Jahr später ganz auflöste, war ich zwar traurig – aber wie schlimm wäre es für mich gewesen, wenn ich noch ein Superfan geblieben wäre? Vermutlich sehr, sehr schlimm.

Harry, Liam, Niall, Louis und Zayn schlugen von nun an eigene Wege ein, doch die Musik blieb für alle ein zentraler Teil ihres Lebens. Bald erschienen die ersten Soloalben, und insbesondere Harry Styles feierte grosse Erfolge.

Die Solokarriere von Harry Styles

Obwohl ich mit One Direction nichts mehr am Hut hatte, musste ich bei ihren Solo-Projekten natürlich immer mal wieder reinhören. Und tatsächlich mochte ich die Musik von Styles sehr gerne. Und tue es noch immer.

Im Jahr 2017 erschien sein erstes Album «Harry Styles», 2019 «Fine Line» und im Jahr 2022 schliesslich «Harry's House». Und ich wurde 17, 19 und 22. Am einfachsten beschreibt man Harry wohl als retro-inspirierten Popkünstler, der 70er- und 80er-Sounds mit moderner Popproduktion mischt, von Rock bis Funk und Ballade.

Auf den drei Alben finden sich sowohl ausgelassen fröhliche als auch tief melancholische Songs. Sie erinnern mich an lange Sommernächte mit Freunden, an die Zeit in Südfrankreich, an meinen Einzug in die WG und schliesslich daran, wie ich sie wieder verliess, um in meine erste eigene Wohnung zu ziehen.

Das neue Album ist endlich da

Heute bin ich 26. Und heute hat Harry Styles sein viertes Album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» veröffentlicht. Zwischen seinem letzten Release und dem neuen Album liegen vier Jahre.

Jahre, in denen man sich weiterentwickelt, viele neue Dinge ausprobiert und irgendwie versucht, sich selbst zu finden. Styles beispielsweise nahm sich das erste Mal in seinem Leben, seit er Musik macht, eine längere Pause. Er war lange in Italien, verbrachte aber auch viel Zeit in Berlin.

Auf das Album wurde also sehnlichst gewartet. Die BBC beschreibt es nun als «die funkigste existenzielle Krise im Pop». Der «Guardian» gibt dem Album drei von fünf Sternen und schreibt darüber: «Die Musik auf Styles’ neuem Album ist zurückhaltend, fein und angenehm – doch vom Titel an hat er ein echtes Problem mit den Worten.»

Ich empfinde es allerdings weniger als Krise. Ja, das Album ist chaotisch – es fehlt ein roter Faden, die Songtexte wirken kryptisch. Und doch ist es für mich ein leichtes Album. Eines, bei dem man spürt, dass Styles wirklich Spass daran hatte. Dass er sich nicht mehr darum sorgt, was andere denken, sondern das tut, was ihm gefällt.

Ein letzter Abschied

Er verabschiedet sich klar von seinen «leichten» One-Direction-Texten und präsentiert verschlüsselte Zeilen, die dunklere Sehnsüchte ansprechen. Etwa wenn er gesteht, er habe sich benehmen wollen, «aber ich weiss, dass ich es wieder tun werde». Oder wenn er beschreibt, wie er sich in einem ihm aufgezwungenen Image «gefangen» fühle, und dadurch «die Last der amerikanischen Kinder trage, deren Herzen man bricht». Und überhaupt – seit wann muss man Musik verstehen, statt sie einfach zu fühlen?

Manche Lieder sind eher ruhig, manche wieder frech und schnell, bei manchen habe ich Lust, zu tanzen. Bei anderen möchte ich mich gerne in meinem Zimmer verkriechen und einfach einen Moment lang alleine sein. Es kommen elektronische Teile hervor, einmal hatte ich Musical-Vibes und irgendwann hört man plötzlich ein Orchester voller Violinen.

Mit diesem Album hat Harry Styles einen mutigen Schritt gewagt. Er lässt einen Teil von sich hinter sich, den er zwar nicht mehr ist, der ihn aber geprägt hat.

Vielleicht so, wie auch ich mich damals von der Band verabschiedet habe. Er tut es mit einem neuen Album, ich, indem ich meine letzten Erinnerungsstücke in eine Kiste legte – und so dieses Kapitel endgültig abschloss. Abschied ist nicht einheitlich und hat auch keinen roten Faden.