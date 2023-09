«Den kennen wir in Deutschland nicht»: Helene Fischer kann Namen von Schweizer nicht aussprechen. Bei ihrem dritten Stop im Zürcher Hallenstadion holte Helene Fischer einen Schweizer Fan auf die Bühne. Bei dem Namen des Schlager-Liebhabers kam die Sängerin aber ins Stocken. 25.09.2023

Für den Landschaftsgärtner Thierry aus Zürich war das Konzert von Helene Fischer im Hallenstadion am Freitagabend etwas ganz Besonderes: Der 22-Jährige durfte zum deutschen Superstar auf die Bühne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der vergangenen Woche stand Helene Fischer fünfmal im Zürcher Hallenstadion auf der Bühne.

Am Freitagabend holte sie den Zürcher Thierry auf die Bühne.

Der Landschaftsgärtner sang «Atemlos» mit Fischer.

Seinen Namen konnte die Sängerin aber bis zum Schluss nicht richtig aussprechen. Mehr anzeigen

Am Freitagabend begeisterte im Hallenstadion nicht nur Helene Fischer – auch der Zürcher Landschaftsgärtner Thierry erntete mit einer Gesangseinlage Applaus.

Nachdem Fischer dank seines Schilds «Ich will nur mit dir singen» auf den Superfan in der ersten Reihe aufmerksam wurde, holte sie den 22-Jährigen kurzerhand auf die Bühne. Dort sang sie mit ihm den Refrain von ihrem Mega-Hit «Atemlos».

Es sei zwar sein Ziel gewesen, von Fischer bemerkt zu werden, dass er aber tatsächlich mit ihr singen durfte, sei dann doch eine Überraschung gewesen, sagt Thierry zu blue News. «Für mich ging ein Traum in Erfüllung», schwärmt der Zürcher.

Helene Fischer verstand seinen Namen nicht

«Ich bin völlig durchgedreht. So nah an meinem Idol zu sein, war atemberaubend.» Während Thierry im Hallenstadion an der Seite von Fischer stand, seien ihm sogar die Tränen gekommen: «Ich bin seit 11 Jahren ein riesiger Fan von ihr. Alleine in diesem Jahr war ich schon an sieben Konzerten.»

Vor seiner Gesangseinlage kam es aber noch zu einer witzigen Szene. Für Fischer war wohl der Name «Thierry» ein vollkommenes Novum, sie konnte ihn einfach nicht verstehen. Mehrmals musste Thierry seinen Namen wiederholen, während der Superstar fragte: «Gerry? Jerry? Terrier?»

Auf der Bühne erklärte sie sich dann: «Diesen Namen kennt man in Deutschland nicht.» Beleidigt ist der Landschaftsgärtner wegen der Namens-Verwirrung sicher nicht. «Ich fand das lustig», so Thierry. «Unter meinen Freunden heisse ich jetzt Gerry.»

