Helene Fischer zeigte sich am Wochenende bei einem Konzert inmitten einer Kinderschar. Ein Spruch, den die Sängerin dabei riss, lässt ihre Fans nun aufhorchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer sang ihre Hits am vergangenen Freitag in Köln.

Als die Schlager-Ikone dabei zahlreiche Kinder auf die Bühne holte, machte sie noch eine Anspielung auf ihre Familienplanung.

Helene Fischer ist mit dem Akrobaten Thomas Seitel zusammen. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Mehr anzeigen

Kann man Helene Fischer und Thomas Seitel schon bald wieder gratulieren?

Am Freitag spielte die Schlager-Sängerin ihr sechstes Konzert in Folge in Köln. Obwohl Fischers Bühnenshow dabei perfekt durchgetaktet ist, gibt es doch immer wieder Raum für Spontanität.

So holte sie laut «Bild» eine Gruppe von Kindern auf die Bühne der Lanxess Arena. Laut einem Konzertbesucher habe sie dabei «jeden einzelnen ihrer kleinen Fans geknuddelt». Fischer fühlte sich, umringt von so vielen Kleinen, sichtlich wohl.

Ein Eindruck, den sie auch gleich verbal bestätigt habe: «Oje, ist das schön ... So hab’ ich es gern.» Und dann kam der Satz, der aufhorchen liess: «Wir arbeiten darauf hin.»

Helene Fischer «haut spontan Sachen raus»

Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel haben mit bereits eine 2-jährige Tochter. Vergrössert das Paar nun bald seine Familie? Für einen Fan vor Ort sei der Spruch jedenfalls ein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen: «Auf der Bühne haut Helene spontan echt Sachen raus! Eine kleine Fussballmannschaft kommt.»

Zurzeit hat das Paar aber genug zu tun. Helene Fischers «Rausch»-Tour läuft noch bis im Oktober, ab dem 19. September wird sie auch sechsmal in Zürich auf der Bühne stehen. Ihr Partner Thomas Seitel ist bei der Show ebenfalls zu sehen. Während dem Song «Hand in Hand» führen er und Fischer eine Akrobatik-Einlage vor.