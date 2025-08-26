Fans müssen stark seinHelene Fischer sagt traditionelle Weihnachtsshow ab
Sven Ziegler
26.8.2025
Die traditionelle «Helene Fischer Show» am 25. Dezember fällt dieses Jahr aus. Grund ist die zweite Mutterschaft der Sängerin – sie nimmt sich Zeit für ihre Familie. Das ZDF bestätigt die Absage und plant Ersatz.
Auch das ZDF bestätigte die Absage gegenüber Focus Online. «Nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns gemeinsam entschieden, die ‹Helene Fischer Show› 2025 auszusetzen.
Die umfangreichen und zeitaufwändigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich», erklärte der Sender. Gleichzeitig kündigte das ZDF an, ein Ersatzprogramm für den ersten Weihnachtsabend zu planen.
Schon Absagen während der Pandemie
Die Weihnachtsshow hat seit 2011 einen festen Platz im ZDF-Programm. Zwischen 2011 und 2019 wurde sie jährlich ausgestrahlt, ehe die Pandemie für mehrere Unterbrüche sorgte.
Erst 2023 kehrte die Sendung zurück, 2024 folgte eine weitere Ausgabe. Insgesamt liefen bislang elf reguläre Shows am Weihnachtsabend.
Mit der Absage 2025 reiht sich die Weihnachtsshow ein weiteres Mal in eine Pause ein – doch Fans dürfen hoffen, dass die Sängerin nach ihrer Familienzeit zurückkehrt.
Nach Bühnenunfall: Helene Fischer setzt Tour in Köln fort
Im Juni hatte die 39-Jährige sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause.