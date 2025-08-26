Helene Fischer sagt die Weihnachtsshow ab. Getty Images

Die traditionelle «Helene Fischer Show» am 25. Dezember fällt dieses Jahr aus. Grund ist die zweite Mutterschaft der Sängerin – sie nimmt sich Zeit für ihre Familie. Das ZDF bestätigt die Absage und plant Ersatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer ist im August 2025 zum zweiten Mal Mutter geworden.

Wegen der aufwendigen Vorbereitungen fällt ihre Weihnachtsshow dieses Jahr aus.

Das ZDF arbeitet bereits an einem Ersatzprogramm für den 25. Dezember. Mehr anzeigen

Die Fans von Helene Fischer müssen dieses Jahr auf ein festes Highlight verzichten: Die beliebte «Helene Fischer Show» am 25. Dezember findet 2025 nicht statt.

Die Sängerin wurde im August zum zweiten Mal Mutter und kündigte auf Instagram an, dass sie sich bewusst eine Auszeit nehmen wolle. «Um so schwerer fällt es mir, euch zu sagen, dass es 2025 keine Show geben wird», schrieb sie in einem handgeschriebenen Brief an ihre Fans.

Auch das ZDF bestätigte die Absage gegenüber Focus Online. «Nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns gemeinsam entschieden, die ‹Helene Fischer Show› 2025 auszusetzen.

Die umfangreichen und zeitaufwändigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich», erklärte der Sender. Gleichzeitig kündigte das ZDF an, ein Ersatzprogramm für den ersten Weihnachtsabend zu planen.

Schon Absagen während der Pandemie

Die Weihnachtsshow hat seit 2011 einen festen Platz im ZDF-Programm. Zwischen 2011 und 2019 wurde sie jährlich ausgestrahlt, ehe die Pandemie für mehrere Unterbrüche sorgte.

Erst 2023 kehrte die Sendung zurück, 2024 folgte eine weitere Ausgabe. Insgesamt liefen bislang elf reguläre Shows am Weihnachtsabend.

Mit der Absage 2025 reiht sich die Weihnachtsshow ein weiteres Mal in eine Pause ein – doch Fans dürfen hoffen, dass die Sängerin nach ihrer Familienzeit zurückkehrt.