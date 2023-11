Helene Fischer wird im Rahmen ihrer 20-Jahre-Jubiläumstour 2026 auch wieder in Zürich auftreten. Bild: Henning Kaiser/dpa

Am 14. Juli 2026 tritt Helene Fischer wieder in Zürich auf. Nach ihren Auftritten im Hallenstadion diesen Herbst wird sie in zwei Jahren im Rahmen ihrer 20-Jahre-Jubiläumstour im Letzigrund auftreten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 14. Juli 2026 tritt Helene Fischer wieder in Zürich auf.

Nachdem der deutsche Schlagerstar im vergangenen September im Hallenstadion in Zürich fast eine Woche lang ihre Performance ablieferte, kehrt sie in zwei Jahren ins Stadion Letzigrund zurück.

Das Konzert wird auf einer 360-Grad-Bühne und im Rahmen der 20-Jahre-Jubiläumstour von Helene Fischer stattfinden.

Der Vorverkauf startet am kommenden Montag.

«Ihr Lieben. Mit euch gemeinsam habe ich eine unglaublich schöne und intensive Zeit auf meiner Rausch-Tour erlebt», schreibt Helene Fischer heute auf Instagram.

Bei jedem Konzert habe sie viel Liebe und Energie gespürt. «Bis heute überwältigt und bewegt mich das, wenn ich daran zurückdenke.»

Helene Fischer plant bereits eine neue Tournee

Getragen von diesen Emotionen und Eindrücken wagt sich der deutsche Schlagerstar nun bereits an die nächste grosse Herausforderung:

«Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen. Im Juni/Juli 2026 werde ich die Stadien auf einer einzigartigen 360-Grad-Bühne rocken», so Fischer auf Instagram.

Sie wisse, so die Sängerin weiter, dass bis dahin noch etwas Zeit vergehe. Diese würden sie und ihr Team jedoch benötigen, um die Fans auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen.

Wer die neue Show von Helene Fischer in zwei Jahren sehen will, kann sich ab sofort auf der Internetseite Helene-Fischer.de registrieren, damit sie oder er Zugang zum Vorverkauf bekommt, der am kommenden Montagmorgen, 9:30 Uhr, starten wird.

