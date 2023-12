Zahlreiche erstklassige Acts sorgen an der Energy Star Night 2023 in der St. Jakobshalle Basel für eine unvergessliche Nacht und du kannst live bei uns im Stream dabei sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Energy Star Night findet dieses Jahr am 15. Dezember in der St. Jakobshalle in Basel statt. Die Tickets können nur gewonnen werden. Aber dank Livestream kannst du auch dabei sein.

Du kannst dabei sein: Am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr live im Stream auf bluenews.ch/music . Und am Samstag, 16. Dezember ab 18:30 Uhr – in voller Länge auf blue Zoom.

Konzertende ist gegen 23 Uhr. Wir wünschen viel Vergnügen. Mehr anzeigen

Der Countdown läuft: Am 15. Dezember geht's in der St. Jakobshalle rund. Bild: energy.ch/star-night

Diese Acts begeistern das Publikum

Tom Gregory

In Grossbritannien eröffnet er Konzerte von Jessie J, will.i.am und Tom Jones und gerade ist er mit der irischen Band Picture This auf Tour durch ganz Europa. Tom Gregory hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er eine echte Hitmaschine ist. «Run To You», «River» und «Rather Be You» sind nur ein paar der Songs des 28-jährigen Briten, die du von Energy bestens kennst. Mit «Fingertips» schaffte er es an die Spitze der Airplay Charts und erlangte in Frankreich, Österreich, Deutschland und der Schweiz sogar Goldstatus. Wie viel Herzblut er in seine Songs steckt, spürt man in jeder Zeile und wir sind uns sicher, dass Tom Gregory die ganze St. Jakobshalle in seinen Bann ziehen wird.

Michael Schulte

Vor 15 Jahren begann Michael Schulte Coverversionen auf YouTube hochzuladen und kurze Zeit später wurde dadurch kein Geringerer als Rea Garvey auf ihn aufmerksam. Noch im selben Jahr machte er bei der ersten Staffel von «The Voice Of Germany» mit, wo er im Team von Rea Garvey den 3. Platz belegte. Lange war Michael Schulte als eher melancholischer Sänger mit Gitarre bekannt, doch nach einer längeren musikalischen Pause meldet sich der Deutsche mit seinem neuen Album «Remember Me» zurück. Die daraus folgenden Songs «Waterfall» und «Better Me», die in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Star DJ und Produzent R3hab entstanden, sind dir ganz sicher ein Begriff und werden an der Energy Star Night für Good Vibes sorgen!

Sophie and the Giants

Lebensbejahend und energiegeladen, das ist die Musik von Sophie and the Giants. Die britische Indie-Pop-Band lernte sich an einem Music College kennen und gründete 2017 zusammen ihre Band «Sophie and the Giants». Der grosse Durchbruch gelang ihnen 2020 mit dem Mega-Hit «Hypnotized», den sie mit Purple Disco Machine veröffentlicht haben. Der Song wurde weltweit über 300 Millionen Mal gestreamt, das Video wurde über 135 Millionen Mal auf YouTube angesehen und erreichte Platz 2 der Airplay Charts. Sophie ruhte sich jedoch nicht auf ihrem Erfolg aus und ist mittlerweile alleine unterwegs. Auch die Songs «In The Dark», «DNA» und «Paradise» wurden Millionen Mal gestreamt und dürfen auf keiner guten Party fehlen. Pack deine besten Dancemoves ein, denn Sophie and the Giants wird dich an der Energy Star Night garantiert zum Tanzen bringen!

Rea Garvey

Egal ob auf der Bühne oder im TV, Rea Garvey wird von den Fans für seine coole und authentische Art geliebt. Er bleibt seinem Stil treu. Egal ob kraftvolle Rockhymnen oder ruhige Balladen, Rea Garvey schafft es immer, damit mitten ins Herz zu treffen. Seine Songs zeichnen sich durch seine markante Stimme und die gefühlvollen Texte aus. Hits wie «Kiss Me», «Is It Love» und «Free Like The Ocean» laufen im Radio rauf und runter und Künstler*innen wie Nelly Furtado oder Michael Patrick Kelly liessen es sich nicht nehmen, mit dem 50-jährigen Iren zusammenzuarbeiten. Keine Frage also, dass auch Rea Garveys neuste Veröffentlichung «Perfect In My Eyes» ein Hit werden wird. Der charismatische Sänger wird damit in der Basler St. Jakobshalle ganz sicher für perfekte Stimmung sorgen!

Picture This

Picture What? Picture This! Der Name dieser Band sagt dir im ersten Moment vielleicht nichts, doch in ihrer Heimat Irland sind die vier absolute Superstars. Ihr allererstes Konzert 2016 war in ihrer Heimat so gefragt, dass es in eine grössere Location verlegt werden musste. Ein Jahr später verkündete die Band eine Tour durch Irland und innerhalb von drei Minuten gelang es dem Quartett, die Arena mit einer Kapazität von 13'000 Plätzen, auszuverkaufen. Fast acht Jahre später sind sie bereit, mit ihrer Musik die Welt zu erobern. 2023 lieferten sie mit «Get On My Love» einen Song, der dir so schnell nicht mehr aus dem Kopf geht und auch ihre neusten Veröffentlichungen «Leftover Love» und «Call It Love» sind auf dem besten Weg, grosse Hits zu werden. Freu dich auf grosse Gefühle und irische Leichtigkeit an der Energy Star Night!

ZIAN

Zwei Jahre nach seinem letzten Album meldet sich ZIAN mit dem Song «Wasteland» zurück und ist diesen Winter mit der «COMING HOME TOUR» unterwegs. Auch sein Auftritt bei der Energy Star Night wird ein «Coming Home», denn auch wenn seine Musik international klingt und seine Stimme nach einem Weltstar, kommt ZIAN aus Basel. Bereits mit seiner Debüt-Single «Show You» bewies er, dass er mit seiner unverwechselbaren Stimme starke Gefühle übermitteln kann, und «Grateful» sowie «Old Again» bestätigten dies erneut. Seine Songs berühren und nehmen dich auf eine einzigartige Reise mit. Wir dürfen uns an der Energy Star Night mit ZIAN auf grosse Emotionen freuen!

Baschi

«Bring En Hei», «Wenn Das Gott Wüsst» oder «Wenn Du Das Lied Ghörsch» – Baschi hat seinen Koffer auf der schon 20-jährigen Reise als Musiker mit so einigen Hits gefüllt. Dabei erfindet er sich immer wieder neu. Sein im September erschienenes Album «Wenn s Läbe drzwüsche chunt» schlägt neue Töne an und ist wahrscheinlich das persönlichste Album, das er je veröffentlicht hat. Baschi muss niemandem mehr etwas vormachen und unterstreicht dies mit der Single «Ehrlich» deutlich. Man lebt nur einmal und soll keinen grossen Wert auf die Meinung anderer geben. Dieses Gefühl ist ansteckend. Gerade begeistert er damit auf Tour quer durch die Schweiz und macht am 15. Dezember Halt an der Energy Star Night. Das Basler-Original darf nämlich in der St. Jakobshalle auf keinen Fall fehlen!

Nickless

Mit seinem Hit «Waiting» hat sich Nickless in der Musikszene einen Namen gemacht und eine wachsende Fangemeinde gewonnen. Die Single wurde 2015 zum meistgespielten Titel eines Schweizer Künstlers im Radio, erhielt eine Goldauszeichnung und wurde bei den Swiss Music Awards 2016 vom Publikum zum «Best Hit National» gewählt. Das darauffolgende erste Album von Nickless erreichte Platz vier in den Charts. Auch auf Social Media lohnt es sich, dem 28-jährigen Zürcher zu folgen. Mit seinen authentischen und humorvollen Vlogs nimmt er dich mit in sein Leben als Musiker und zeigt dir seine wöchentlichen Highlights. Zweifellos wird auch die Energy Star Night 2023 mit Nickless ein Highlight, denn nebst den grössten Hits bringt er auch seine neusten Veröffentlichungen «Walking Down The Line» und «Let You Down» mit.

