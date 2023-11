In einem Interview spricht Sängerin Alicia Keys über Weisheit, Aufmerksamkeit und Schönheit. Bild: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Ungeschminkt über den roten Teppich laufen – für die US-amerikanische Sängerin Alicia Keys ist das kein Problem. Und zum Älterwerden hat die 42-Jährige eine besondere – und sehr schöne Einstellung.

In einem Interview spricht die 42-Jährige über Weisheit, Aufmerksamkeit und Schönheit.

«Ich liebe es, schlauer zu werden», erklärt Keys im Magazin «The Cut». Mehr anzeigen

Die US-amerikanische Sängerin Alicia Keys freut sich über das Älterwerden.

«Ich liebe es, schlauer zu werden», erklärt die 42-Jährige dem Magazin «The Cut». «Ich liebe es, aufmerksamer zu sein. Ich liebe es, mir bewusst zu sein, was ich denke.»

Sie suche nun auch weniger die Bestätigung durch andere, so Keys im Interview.

Alicia Keys: «Man wird schöner, wenn man älter wird»

«Ich glaube, man wird auch schöner, wenn man älter wird», führt die Sängerin aus, die vor einigen Jahren Schlagzeilen machte, als sie offenbar völlig ungeschminkt über rote Teppiche lief.

Mit den zunehmenden Jahren öffne sich das Herz bei den Menschen mehr, sagt die Sängerin.

«Du hast eine Art an dir, die in gewisser Weise so viel stärker ist. Ich weiss wirklich, dass man schöner wird, wenn man diese Dinge an sich selbst erkennt, wenn man weiser wird, wenn man älter wird, wenn man mehr man selbst wird, wer man eigentlich ist.»

Alicia Keys wurde im New Yorker Arbeiterviertel Hell's Kitchen geboren. Als Teenager unterschrieb sie einen Plattenvertrag. Ihr Debütalbum «Songs In A Minor» schaffte es vor 22 Jahren direkt auf Platz eins der US-Charts, bescherte ihr fünf Grammys und den weltweiten Hit «Fallin».

