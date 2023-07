Irische Sängerin Sinead O’Connor ist tot

Für Kontroversen sorgte auch ein Auftritt Sinead O'Connors bei «Saturday Night Live»: In der Sendung im US-Fernsehen zerriss sie am 3. Oktober 1992 vor laufenden Kameras ein Bild des Papstes um gegen den Missbrauch in der katholischen Kirch zu protestieren.

Bild: IMAGO/NurPhoto