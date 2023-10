James Blunt lädt Robbie Williams zum Skifahren ins Wallis ein

James Blunt verbringt seit fast 20 Jahren die Wintermonate in Verbier VS. Er besitzt dort seit 2007 ein Chalet. Bild: Keystone

Sänger James Blunt macht bei Robbie Williams Werbung für Skiferien im Wallis. Blunt verbringt seit Jahren die kalte Jahreszeit in Verbier VS, derweil Williams sich vor kurzem in Gstaad BE niedergelassen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Sänger James Blunt verbringt seit Jahren die Wintermonate in seinem Chalet in Verbier VS.

Demnächst möchte sich der 49-Jährige nun dort mit Robbie Williams , der seit kurzem im Gstaad BE lebt, zum Skifahren treffen.

«Zum Skifahren müsse Robbie nach Verbier kommen, weil es in Gstaad zu wenig Schnee habe», sagt Blunt. Mehr anzeigen

James Blunt liebt die Schweiz. Und ganz besonders das Wallis. Der Sänger verbringt seit 16 Jahren die Wintermonate in Verbier VS. Er besitzt dort ein Chalet.

«Ich liebe Skifahren und die Berge in der Schweiz. Das Land ist eines der schönsten der Welt», schwärmt der britische Sänger im Interview mit «20 Minuten».

Beeindruckt zeigt der 49-Jährige von der Pünktlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande und der Bodenständigkeit der Schweizerinnen und Schweizer.

Dies erlaube ihm ein normales Leben zu führen, so Blunt. «Als ich vor zwei Jahren im Hallenstadion auftrat, bin ich selbst mit dem Auto nach Zürich gefahren. Dann übernachtete ich bei Freunden und am nächsten Tag fuhr ich wieder zurück»

James Blunt: «Robbie Williams kopiert mich immer»

Vor kurzem liess sich ein weiterer britischer Promi in der Schweizer Bergwelt nieder: Robbie Williams ist mit seiner Familie nach Gstaad im Berner Oberland gezogen.

Natürlich hat das James Blunt auch mitbekommen. Im Gespräch mit «20 Minuten» witzelt er: «Er kopiert mich immer.»

Robbie Williams wisse natürlich, dass er ebenfalls in der Schweiz wohne. «Ich überrede meine Promi-Freunde aber nicht, dass sie zu mir ziehen sollen. Ich möchte, dass das Land ein Geheimtipp bleibt.»

Die Chancen stehen gut, dass Robbie Williams demnächst die Skipisten von Verbier VS unsicher machen wird. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Jetzt, wo Williams aber schon einmal hier sei, würden sie sich sicher einmal treffen. «Zum Skifahren muss er nach Verbier kommen, weil es in Gstaad zu wenig Schnee hat,» so Blunt.

Um dann aber sofort nachzuschieben: «Ansonsten ist Gstaad aber sehr schön und ich kann mir gut vorstellen, ihn zu besuchen.»

James Blunt: «Kenne nur ein paar hochdeutsche Wörter»

James Blunt sagt in «20 Minuten», dass es auch seiner Familie gut gefalle im Wallis. Seine zwei Kinder gingen in Verbier zur Schule und würden fliessend Französisch sprechen.

Er selbst ist der Sprache ebenfalls mächtig, da seine Mutter Belgierin sei. Mit dem Walliserdeutsch harze es allerdings noch. «Ich kenne nur ein paar hochdeutsche Wörter, aber Dialekt beherrsche ich nicht», gibt Blunt zu.

Trotzdem klappe es mit der Verständigung mit den Menschen im Wallis. «Ich kenne die Leute dort und sie kennen mich. Ich mag diese Einfachheit und Wärme sehr», schwärmt der Sänger.

