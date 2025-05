Jetzt deutet plötzlich alles auf einen Auftritt von Céline Dion hin

Ob Celine Dion beim ESC auftritt, hängt von ihrer gesundheitlichen Verfassung ab. Jens Büttner/dpa

Die Zeichen verdichten sich: Beim ESC-Finale 2025 in Basel könnte es zum grossen Comeback von Céline Dion kommen. Laut «Blick» wurde der Ablaufplan geändert – und ein Überraschungsauftritt der Kanadierin scheint zum Greifen nah.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim ESC-Finale in Basel soll Céline Dion offenbar auftreten

Ein vorab gezeigter Grussclip wurde aus dem Showablauf gestrichen

Die SRG hält sich weiter bedeckt – die Spannung steigt Mehr anzeigen

Céline Dion, die 1988 für die Schweiz den Eurovision Song Contest gewann, sorgt wenige Stunden vor dem ESC-Finale in Basel für Spekulationen. Wie blick.ch berichtet, spricht vieles dafür, dass die Kanadierin am Samstagabend einen Überraschungsauftritt hinlegen wird.

So sei in den beiden Generalproben noch ein Grussvideo von Dion abgespielt worden – dieser Clip ist nun aber aus dem finalen Produktionsablauf gestrichen worden. Nur eine kleine Gruppe von Mitarbeitenden hat offenbar Zugriff auf die aktuelle Version des Ablaufplans.

Darin fehlt der Videoeinspieler, was laut Blick ein klares Indiz für einen Live-Auftritt sein könnte. Die SRG wollte das gegenüber der Zeitung weder bestätigen noch dementieren und verweist lediglich auf Dions Gesundheitszustand, der höchste Priorität geniesse. Auch auf Anfrage von blue News halten sich die Veranstalter bedeckt.

Bereits am Freitag vermeldeten mehrere Medien, darunter die BBC, dass Dions Privatjet von Paris nach Basel geflogen sei. Ein Foto der Sängerin in der Stadt gibt es bisher nicht – das heizt die Spekulationen weiter an. Auch beim ESC-Finale sei die Strategie offenbar, den Überraschungseffekt bis zum Schluss zu bewahren.

Riesiger Auftritt 37 Jahre nach dem Sieg?

Die Situation erinnert an Dions geheim gehaltenen Auftritt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris: Damals überraschte sie mit einer Performance vom Eiffelturm – ohne vorherige Ankündigung.

Was Céline Dion in Basel singen wird, ist offen. Möglich wäre ein Comeback ihres ESC-Siegertitels «Ne partez pas sans moi», eventuell kombiniert mit einem neuen Song. Ob sie in der ESC-Halle oder auf der grossen Public-Viewing-Bühne im St. Jakob-Park auftritt, bleibt ebenfalls unklar. Gemäss Blick-Informationen soll sie aber in der St. Jakobshalle performen.

Céline Dion gilt – ähnlich wie ABBA – als eine der wenigen ESC-Gewinnerinnen, die danach eine Weltkarriere starteten. Nun könnte sie 37 Jahre nach ihrem Sieg wieder für einen unvergesslichen ESC-Moment sorgen.