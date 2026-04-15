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«Schatz, die sind auf Drogen» Kein Anstehen vor den Food-Ständen am Coachella – Schuld ist offenbar Ozempic

Lea Oetiker

15.4.2026

Leere Essensstände am Coachella-Festival und Revolve Festival.
Leere Essensstände am Coachella-Festival und Revolve Festival.
Screenshot Bran Flakez

Normalerweise bilden sich am Coachella lange Schlangen vor den Food-Ständen, doch dieses Jahr bleiben sie leer. Viele vermuten, dass die Abnehmspritze Ozempic dahintersteckt.

Lea Oetiker

15.04.2026, 16:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Coachella-Festival in Kalifornien scheint dieses Jahr die Abnehmspritze Ozempic besonders angesagt zu sein.
  • Viele Besucher verzichten auffällig auf das Essen.
  • Influencer berichten von ungewöhnlich kurzen Warteschlangen an den Essensständen, was teils auf den Trend rund um Ozempic, teils auf die hohen Preise zurückgeführt wird.
Mehr anzeigen

Einmal im Jahr pilgern Promis, Influencer und Musikfans in die kalifornische Wüste zum Coachella. Es ist wohl eines der berühmtesten Festivals der Welt. An zwei Wochenenden im April treten zahlreiche Stars und Bands auf mehreren Bühnen auf. Hier gilt das unausgesprochene Motto: Gesehen und gesehen werden.

Entsprechend gross ist der Druck, im auffälligsten Outfit, mit dem schönsten Styling und der schmalsten Silhouette zu erscheinen. Bei letzterem scheint dieses Jahr Ozempic ein treuer Begleiter zu sein. Also die berühmt-berüchtigte Abnehmspritze.

Dabei handelt es sich eigentlich um ein Medikament, welches bei Typ-2-Diabetes angewendet wird. Es ist jedoch auch ein Appetitzügler und wird zum Abnehmen genutzt. Nicht nur bei Promis ist sie beliebt.

Leere Food-Stände am Coachella

Dass die Abnehmspritze in diesem Jahr besonders im Trend liegt, merkt auch der amerikanische Influencer Bran Flakez. In einem Video erzählt er, die Schlangen an den Essensständen seien so kurz wie noch nie, er bekomme sein Essen jeweils innert Minuten, ganz ohne anzustehen. «Als ich am Coachella ankam, dachte ich: Wow, ich bekomme hier mein Essen richtig schnell. Die Schlangen an den Essensständen sind gar nicht lang», sagte er. Dann fällt ihm auf: Hier sind alle auf Ozempic. 

Das Coachella ist jedes Jahr ein grosser Influencer-Treff. Viele von ihnen werden von grossen Marken aufs Festival eingeladen. So gibt es beispielsweise auch etwas abseits des eigentlichen Geländes das Revolve Festival. Hier werden Stars und Influencer zum Verweilen und Partymachen eingeladen, abseits des eigentlichen Festivals.  

In einem zweiten Video berichtet Flakez darüber, dass sogar an diesem Festival die Reihen vor den Essensstände leer sind, obwohl das Essen hier sogar gratis ist. Die Schlange für Sonnenbrillen ist deutlich länger, wie auf dem Video zu sehen ist.

In den Kommentaren machen sich Nutzer*innen darüber lustig. «Träume werden wahr!! Ich gehe auf alle Festivals – vorausgesetzt, es gibt keine Warteschlangen fürs Essen», kommentiert eine Nutzerin unter einem der beiden Videos. 

Eine andere Nutzerin wiederum findet: «Schatz, die sind nicht auf Ozempic, sondern auf Drogen.» Der Konsum von Stimulanzien wie Crack, Kokain und Methamphetamin reduziert den Appetit ebenfalls und führt zu Gewichtsverlust und Mangelernährung.

20 US-Dollar für ein Bier

Dass am Coachella tatsächlich niemand wegen Ozempic oder Drogen etwas isst, dürfte allerdings nur teilweise stimmen. Ein anderer Grund sind wohl die Preise. Essen und Getränke sind dort nämlich erschreckend teuer.

@karissaeats

In honor of Coachella, here’s a throwback from our first year 🥹🫶🏻 #coachella#foodie#eating#friedchicken#tacos

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Beispielsweise kostet ein einfacher Burger rund 23 US-Dollar. Für etwas Mac and Cheese mit einer kleinen Portion frittiertem Hühnchen werden 26 US-Dollar fällig, ein Caesar-Salat kostet um die 25 US-Dollar. Wer nach dem Essen Durst hat, kann sich ein Bier für 20 US-Dollar kaufen. Eine Limonade kostet 12 US-Dollar, eine Flasche Wasser um die 9 US-Dollar und ein Kaffee 20 US-Dollar. 

Ob man es sich also schlicht nicht mehr leisten kann, am Coachella etwas zu essen – oder ob man aufgrund diverser Substanzen sowieso keinen Hunger hat, bleibt unklar. Verrückt ist es allemal.

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