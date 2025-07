Linkin Park bei einem Konzert in Los Angeles. sda

Am 20. Juni wurde das Linkin Park Konzert in Bern kurzfristig abgesagt. Nun steht ein Ersatztermin fest: Die Band wird Ende Juni 2026 in Zürich auftreten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Linkin Park-Konzert am 20. Juni in Bern wurde kurzfristig abgesagt, weil ein Bandmitglied erkrankte.

Das Konzert wird am 30. Juni 2026 in Zürich nachgeholt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Veranstaltungsort wurde wegen Terminüberschneidungen von Bern nach Zürich verlegt. Mehr anzeigen

Am 20. Juni hätte Linkin Park eigentlich ein Konzert in Bern spielen sollen. Doch vier Stunden vor Beginn wurde der Auftritt abgesagt. Grund dafür: Ein Bandmitglied wurde krank, wie sie damals auf Instagram mitteilten.

Weiter schreiben sie: «Wir haben die Schweiz immer geliebt und wir hatten uns so auf den Auftritt gefreut. Wir nehmen Absagen nicht auf die leichte Schulter und entschuldigen uns bei den Fans».

Diese befanden sich zum Teil bereits vor dem Konzertgelände, andere dürften sich schon auf dem Weg in die Bundesstadt befunden haben, als die Absage bekannt wurde. Insgesamt wurden rund 30'000 Besucherinnen und Besucher für das Rockkonzert erwartet.

Linkin Park kommt nach Zürich

Nun wurde jedoch mitgeteilt, dass das Konzert nachgeholt wird. Und zwar am 30. Juni 2026 in Zürich, im Letzigrund. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Besitzer eines Bern-Tickets erhalten demnach die Möglichkeit, vor allen weiteren Interessenten Tickets für die Veranstaltung zu bestellen. Dies soll ab kommendem Montag möglich sein. Weitere Details dazu erhalten betroffene Personen via Mail.