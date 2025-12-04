Rosalía kommt in die Schweiz Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die spanische Musikerin Rosalía hat sich nie gescheut, Genres zu sprengen. Jetzt wagt sie mit ihrem neuen Album «Lux» den Schritt in die klassische Musik. 2026 kommt sie nach Zürich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rosalía tritt am 22. März 2026 im Rahmen ihrer «LUX Tour» im Hallenstadion Zürich auf.

Tickets gehen am Donnerstag, 11. Dezember, um 10 Uhr in den Vorverkauf.

Die Flamenco- und Popkünstlerin zählt heute zu den weltweit erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Mehr anzeigen

Die mehrfach ausgezeichnete Musikerin Rosalía kommt im Frühjahr 2026 für ein Konzert in die Schweiz. Am 22. März gastiert sie mit ihrer neuen «LUX Tour» im Hallenstadion Zürich, wie Ticketmaster mitteilt. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 11. Dezember, um 10 Uhr.

Rosalía gehört zu den grossen Stimmen des modernen Flamenco-Pop – eine Karriere, die bescheiden begann. Bevor sie auf den grossen Festivalbühnen stand, sang sie als Musikstudentin bei Hochzeiten und kleineren Anlässen, oft für wenig mehr als ein Gratisessen. Heute zählt sie acht Latin Grammy Awards und gilt als eine der einflussreichsten Künstlerinnen Spaniens.

Ihre ersten professionellen Schritte machte sie 2012 mit der Flamenco-Gruppe Kejaleo. Die Zusammenarbeit mit Produzent Raül Refree markierte später ihren Durchbruch: Gemeinsam entstanden zwei Alben, darunter «Los Ángeles», das ihr eine Latin-Grammy-Nominierung als beste Newcomerin einbrachte.

Im März 2026 spielt Rosalía in Zürich

Den internationalen Erfolg festigte sie mit ihrem zweiten Album «El Mal Querer», das ursprünglich als Abschlussprojekt ihres Musikstudiums entstand. Die Singles «Malamente», «Pienso en tu Mirá» und «Di Mi Nombre» machten sie weit über Spanien hinaus bekannt; «Di Mi Nombre» erreichte in ihrer Heimat Platz eins. Das Album wurde später in die Liste der 500 besten Alben aller Zeiten des «Rolling Stone» aufgenommen und gewann mehrere Grammy-Auszeichnungen.

Mit «Motomami» legte Rosalía 2022 ein experimentelles, genreübergreifendes Werk vor, das erneut breite Anerkennung fand. Das Album wurde für seinen mutigen Mix aus Folk, Reggaeton und elektronischen Einflüssen gefeiert.

Im März 2026 kehrt Rosalía nun mit neuer Musik nach Zürich zurück – und dürfte das Hallenstadion einmal mehr in ein Flamenco-Pop-Spektakel verwandeln.