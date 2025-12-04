  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vorverkauf beginnt bald Megastar Rosalía kommt 2026 nach Zürich

Sven Ziegler

4.12.2025

Rosalía kommt in die Schweiz
Rosalía kommt in die Schweiz
Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die spanische Musikerin Rosalía hat sich nie gescheut, Genres zu sprengen. Jetzt wagt sie mit ihrem neuen Album «Lux» den Schritt in die klassische Musik. 2026 kommt sie nach Zürich. 

Sven Ziegler

04.12.2025, 14:25

04.12.2025, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rosalía tritt am 22. März 2026 im Rahmen ihrer «LUX Tour» im Hallenstadion Zürich auf.
  • Tickets gehen am Donnerstag, 11. Dezember, um 10 Uhr in den Vorverkauf.
  • Die Flamenco- und Popkünstlerin zählt heute zu den weltweit erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation.
Mehr anzeigen

Die mehrfach ausgezeichnete Musikerin Rosalía kommt im Frühjahr 2026 für ein Konzert in die Schweiz. Am 22. März gastiert sie mit ihrer neuen «LUX Tour» im Hallenstadion Zürich, wie Ticketmaster mitteilt. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 11. Dezember, um 10 Uhr.

Rosalía gehört zu den grossen Stimmen des modernen Flamenco-Pop – eine Karriere, die bescheiden begann. Bevor sie auf den grossen Festivalbühnen stand, sang sie als Musikstudentin bei Hochzeiten und kleineren Anlässen, oft für wenig mehr als ein Gratisessen. Heute zählt sie acht Latin Grammy Awards und gilt als eine der einflussreichsten Künstlerinnen Spaniens.

Spanische Sängerin singt plötzlich auf Deutsch. Megastar Rosalía zeigt, warum Pop keine Grenzen kennt

Spanische Sängerin singt plötzlich auf DeutschMegastar Rosalía zeigt, warum Pop keine Grenzen kennt

Ihre ersten professionellen Schritte machte sie 2012 mit der Flamenco-Gruppe Kejaleo. Die Zusammenarbeit mit Produzent Raül Refree markierte später ihren Durchbruch: Gemeinsam entstanden zwei Alben, darunter «Los Ángeles», das ihr eine Latin-Grammy-Nominierung als beste Newcomerin einbrachte.

Im März 2026 spielt Rosalía in Zürich

Den internationalen Erfolg festigte sie mit ihrem zweiten Album «El Mal Querer», das ursprünglich als Abschlussprojekt ihres Musikstudiums entstand. Die Singles «Malamente», «Pienso en tu Mirá» und «Di Mi Nombre» machten sie weit über Spanien hinaus bekannt; «Di Mi Nombre» erreichte in ihrer Heimat Platz eins. Das Album wurde später in die Liste der 500 besten Alben aller Zeiten des «Rolling Stone» aufgenommen und gewann mehrere Grammy-Auszeichnungen.

Mit «Motomami» legte Rosalía 2022 ein experimentelles, genreübergreifendes Werk vor, das erneut breite Anerkennung fand. Das Album wurde für seinen mutigen Mix aus Folk, Reggaeton und elektronischen Einflüssen gefeiert.

Im März 2026 kehrt Rosalía nun mit neuer Musik nach Zürich zurück – und dürfte das Hallenstadion einmal mehr in ein Flamenco-Pop-Spektakel verwandeln.

Meistgeleen

Raser tötet Mann (25) – muss aber nicht hinter Gitter
Kate entzückt beim Staatsbankett – doch hinter ihrem Kleid steckt mehr
Reporter stellt mutmassliche Putin-Tochter in Paris zur Rede