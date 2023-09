Michael Jackson beim Eintreffen am Gericht von Santa Barbara 2005. Aaron Lambert/The Santa Maria Times Pool via AP/dpa

Prince Jackson sagt in einem Podcast, dass sein Vater Michael Jackson wegen seiner «fleckigen» Vitiligo-Hauterkrankung «sehr unsicher» war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Jacksons Hautfarbe sorgte in seinen Lebzeiten immer wieder für Spekulationen. Es war nicht klar, ober der King of Pop seine Haut bleiche, weil er mit seiner afroamerikanischen Herkunft ein Problem habe.

Nun spricht sein ältester Sohn Prince in einem Podcast über Michael Jacksons Hauptproblem Vitiligo.

Die Erkrankung habe seinen Vater «sehr unsicher» werden lassen. Mehr anzeigen

Im Podcast «Hotboxin' with Mike Tyson» hat Prince Jackson (26), der älteste Sohn von Michael Jackson, über die Hautkrankheit seines berühmten Vaters gesprochen.

«Als ich jünger war, hat er mir das immer erklärt und darüber gesprochen», sagte Prince im Gespräch. «Ich glaube, es stand sogar im Autopsiebericht. Ich denke, über die Ursache kann man nur spekulieren, aber es ist entweder Vitiligo oder eine Form von Lupus, die zur Vitiligo beiträgt.»

Prince erzählte, dass die Hautkrankheit seines Vaters bei ihm grosse Ängste verursacht habe: «Er war sehr verunsichert, weil er irgendwie fleckig aussah», sagte Prince und erklärt weiter. «Also wollte er sehen, ob er sein Aussehen glätten könnte, um seine Sicherheit in Bezug auf sein körperliches Erscheinungsbild zu verbessern.»

Vitiligo oder Weissfleckenkrankheit ist eine chronische Erkrankung, bei der sich die Haut fleckenförmig entfärbt, schreibt das Schweizer Allergiezentrum auf der Homepage.

Michael Jackson sprach bei Oprah Winfrey darüber

Der King of Pop hatte 1993 bei US-Talkerin Oprah Winfrey darüber gesprochen. Damals hatte seine optische Veränderung zu vielen Spekulationen geführt. Ihm wurden kosmetische Eingriffe unterstellt.

Michael Jackson erklärte in der Sendung: «Ich habe eine Hautkrankheit, die die Pigmentierung meiner Haut verändert. Das ist etwas, wofür ich nichts kann», und er doppelte nach: «Wenn die Leute Geschichten erfinden, dass ich nicht so sein will, wie ich bin, verletzt mich das. Das ist ein Problem für mich. Ich kann es nicht kontrollieren. Aber was ist mit all den Millionen von Menschen, die in der Sonne sitzen, um dunkler zu werden, um anders zu werden, als sie sind? Darüber sagt niemand etwas.»

Die Erkrankung sei familiär bedingt, er könne das nicht kontrollieren. «Es macht mich sehr traurig», gestand der 2009 verstorbene Hitsänger.

Er versuchte mit Make-up die Flecken auszugleichen. Er fand es aber komisch, dass dieses Thema für so viele Spekulationen sorgte, denn für ihn sei das Thema nicht wichtig.

Winnie Harlow beim Modeevent Vogue World 2023 in London. IMAGO/Future Image

Inzwischen ist mehr über Vitiligo bekannt. Das kanadische Model Winnie Harlow leidet ebenfalls an der Weissfleckenkrankheit und spricht auch in ihren Interviews darüber.

