Bilder des Tages Oberhausen Ole am 10.06.2017 auf dem Freigelände an der König-Pilsener-Arena in Oberhausen Michael Wendler Michael Norberg geb. Skowronek steht am 10.06.2017 in Oberhausen Nordrhein-Westfalen auf der Bühne. xRx imago images/Revierfoto

Michael Wendler begibt sich zurück auf die Bühne: Seine Ehefrau Laura bestätigt auf Instagram Konzerte in Deutschland und Österreich – auch in der Schweiz soll er bald auftreten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Wendler wohnt mit seiner Ehefrau Laura und dem gemeinsamen Sohn Rome Aston in den USA.

Schon länger plant der Schlagersänger eine Rückkehr auf die Bühne.

Nun hat Laura Müller dies auf Instagram bestätigt, dabei führt ihn sein Weg auch in die Schweiz. Mehr anzeigen

Michael Wendler (51) will dieses und nächstes Jahr wieder Konzerte geben. Das sagt jedenfalls seine Frau Laura (23) auf Instagram – zunächst war unklar, ob die Auftritte überhaupt stattfinden werden.

Laura Müller enthüllt, dass ihr Ehemann in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten wird. Für die Konzerte ausserhalb der Schweiz gibt es schon Tickets zu erwerben: Am 10. Mai findet ein Konzert in Innsbruck statt, am 6. September 2025 folgt ein weiteres in Oberhausen.

Allerdings fehlt bei der Ticketverkaufsstelle jegliche Spur vom angeblichen Konzert in der Schweiz. Glaubt man Laura, so wird der Auftritt am 4. Mai im «Pasadena» in Volketswil stattfinden.

Rückkehr schon länger geplant

Schon vergangenen Sommer wurde Michael Wendler in die Schweiz eingeladen, damals von Corona-Skeptiker Daniel Stricker (52), das Konzert sollte in seinem Lokal «Strickers Freiheit» über die Bühne gehen.

Der Schlagersänger selbst war während der Corona-Pandemie durch Verschwörungstheorien und diskriminierende Aussagen aufgefallen – darunter litt seine Karriere. Michael Wendler lebt derzeit mit seiner Frau Laura und dem gemeinsamen Sohn Rome Aston in den USA – er arbeitet schon eine Weile an seiner Rückkehr auf deutschsprachige Bühnen.

