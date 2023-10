Michelle Hunziker macht singend gemeinsame Sache mit Schlagerstar Roland Kaiser. Bild: Thomas Banneyer/dpa

Roland Kaiser veröffentlicht demnächst sein neues Album «Goldene Weihnachtszeit». Der Grund, warum dies auch Schweizer Schlagerfans brennend interessieren könnte: Er singt ein Duett mit Michelle Hunziker.

Bis Weihnachten dauert es zwar noch etwas, doch jetzt gibt es bereits ein erstes Geschenk: Michelle Hunziker singt zusammen mit Roland Kaiser ein Duett.

Der 71-jährige Schlagerstar veröffentlicht am 10. Dezember sein neues Album «Goldene Weihnachtszeit».

Auf dem Platte wird unter anderem der Song «Baby, It’s Cold Outside» zu finden sein, den Kaiser zusammen mit Hunziker eingesungen hat. Mehr anzeigen

Während Thomas Gottschalk seine letzte «Wetten, dass..?»-Show demnächst ohne seine langjährige Moderationskollegin Michelle Hunziker hinter sich bringen wird, hat dafür Roland Kaiser Gefallen an der 46-Jährigen gefunden — also zumindest an ihrer Stimme.

Der 71-jährige deutsche Schlagerstar hat für sein am 10. Dezember erscheinendes Weihnachtsalbum den Song «Baby, It’s Cold Outside» zusammen mit Michelle Hunziker eingesungen.

Michelle Hunziker: «Es war keine gute Idee»

«Ich habe Michelle das erste Mal als Gast bei einer Helene-Fischer-Show erlebt, da hat sie auch mit Helene gesungen», sagt Roland Kaiser im Interview mit der deutschen Zeitung «Bild».

Und weiter: «Ich finde, sie ist eine sehr freundliche und auch sehr kluge Frau, die im TV sehr positiv rüberkommt. Michelle ist eine sehr professionelle Kollegin, die das, was sie macht, auch sehr, sehr ernsthaft angeht, und ich dachte mir, das könnte gut passen.»

Roland Kaiser hat für sein am 10. Dezember erscheinendes Weihnachtsalbum den Song «Baby, It’s Cold Outside» zusammen mit Michelle Hunziker eingesungen. Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Roland Kaiser hat recht: «Baby, It’s Cold Outside» ist nicht der erste Auftritt von Michelle Hunziker als Sängerin.

2006 versuchte sie sich zum ersten Mal singend in der Öffentlichkeit. Damals trällerte sie das Lied «From Noon Till Midnight». Jahre später sagte sie dazu im Interview mit blue News:

«Ich nahm diese Platte auf, weil ich kurz danach die Sally Bowles im Musical ‹Cabaret› spielen durfte. Ich dachte, die Platte sei eine gute Vorbereitung. Im Nachhinein kann ich sagen: Es war keine gute Idee.»

2017 versuchte sich Michelle Hunziker trotzdem wieder singend. Sie nahm ein Duett mit dem italienischen Sänger Al Bano auf.

Zwei Jahre später folgte dann die erwähnte Einladung von Helene Fischer zu ihrer Weihnachtsshow ein. Das Duett, ein Cover von Andrea Bocellis Ballade «Fall On Me», gefiel allerdings nicht allen TV-Zuschauer*innen.

Geht Roland Kaiser demnächst in Rente?

Duette zu singen, das ist wie beim Champions-League-Finale mitzuspielen. Nun wagt Michelle Hunziker diesen Schritt also ein weiteres Mal — gemeinsam mit Roland Kaiser.

Das kommende Album «Goldene Weihnachtszeit» ist der Höhepunkt eines besonderen Jahres für den deutschen Schlagerstar. Im Sommer eroberte Kaiser mit seinem 30. Album «Perspektiven» den ersten Platz der deutschen Charts.

«Es freut mich natürlich, dass es mir nach so vielen Jahren noch immer gelingt, das Publikum mit zeitgemässen Produktionen zu überzeugen», so Kaiser in der «Bild».

Das 30. Album, Platz eins in den Charts – wäre das nicht der ideale Zeitpunkt für einen Abschied von der Bühne und somit für die wohl verdiente Rente?

Roland Kaiser winkt ab: «Wissen Sie, das ist noch weit entfernt. Ich bin gesund, und mir macht mein Beruf Freude.»

