George «Funky» Brown, Mitgründer und Schlagzeuger von Kool & The Gang, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Plattenfirma Universal Music teilte mit, dass Brown den Folgen einer Krebserkrankung erlegen sei.

Der Musiker wurde 74 Jahre alt.

Brown, der am Donnerstag in Los Angeles gestorben ist, litt an Lungenkrebs. Mehr anzeigen

George «Funky» Brown hatte sich vor wenigen Monaten in diesem Jahr aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, fast 60 Jahre nach den Anfängen von Kool & The Gang, für die er an Hits wie «Too Hot», «Ladies Night», «Joanna» und «Celebration» mit schrieb.

Brown sagte, bei ihm sei Lungenkrebs diagnostiziert worden.

Mit einer eingängigen Mischung aus Jazz, Funk und Soul, die Brown gerne als «den Klang der Freude» bezeichnete, verkaufte Kool & The Gang Millionen Platten und wurde auch mit einem Grammy ausgezeichnet.

Von Jazziac zu Kool & The Gang

George «Funky» Brown gründete die Gruppe, die ursprünglich Jazziac hiess, 1964 zusammen mit Freunden wie dem Bassisten Robert «Kool» Bell, seinem Bruder Ronald Bell an den Keyboards und dem Gitarristen Charles Smith.

George «Funky» Brown, der legendäre Schlagzeuger von Kool & The Gang, ist im Alter vonn 74 Jahren an Krebs gestorben. Bild: IMAGO/MediaPunch

Nach einigen Namens- und Personalwechseln gelang Kool & The Gang Mitte der 70er Jahre der Durchbruch, unter anderem mit «Jungle Boogie» und «Hollywood Swinging».

Bis Mitte der 80er Jahre kamen weitere Hits hinzu, wie die Balladen «Cherish» und «Joanna», und der Erfolgstitel «Celebration», der bis heute zum Standardprogramm vieler Partys gehört.

Im Jahr 2023 produzierte Brown das letzte Album der Band, «People Just Wanna Have Fun». Er veröffentlichte auch seine Memoiren mit dem Titel «Too Hot: Kool & The Gang & Me».

