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Nach mysteriösem Countdown Wolfgang Petry meldet sich mit neuer Single zurück

dpa

19.6.2026 - 21:57

Wolfgang Petry wird im September ein neues Album veröffentlichen.
Wolfgang Petry wird im September ein neues Album veröffentlichen.
Archivbild: dpa

Wolfgang Petry zählte zuletzt einen mysteriösen Countdown runter – und kommt nun mit einer Neuauflage seines Hits «Sommer in der Stadt» um die Ecke. Manche Fans hatten auf mehr gehofft.

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DPA, Redaktion blue News

19.06.2026, 21:57

19.06.2026, 21:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wolfgang Petry ist zurück: Im September veröffentlicht der Schlagersänger ein neues Album anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums.
  • Schon jetzt erschien eine neue Single: eine Neuaufnahme seines ersten Hits «Sommer in der Stadt».
  • Der Veröffentlichung ging ein mysteriöser Countdown auf Petrys Homepage voraus.
  • Viele Fans hatten stattdessen auf eine grosse Tour gehofft. Petry hat sich vom Tourleben schon länger zurückgezogen.
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Nach tagelangen Spekulationen seiner Fans wegen eines mysteriösen Countdowns hat Wolfgang Petry (74) das Rätsel vorerst gelöst: Der Schlagerstar («Wahnsinn») hat eine Jubiläumsversion seiner einstigen Debütsingle «Sommer in der Stadt» aufgenommen.

Das Lied, dessen Urversion vor 50 Jahren den Beginn Petrys grosser Karriere markierte, erscheint heute. «50 Jahre Wolfgang Petry – dieses Bühnen-Jubiläum muss gebührend gefeiert werden!», hiess es dazu auf dem Instagram-Kanal des Sängers. Zugleich kündigte er ein ganz neues Album an. Es soll im September erscheinen.

Für manche Petry-Fans war die Nachricht offenbar zunächst eine kleine Enttäuschung – sie hatten auf noch mehr gehofft. Der Sänger hatte in den vergangenen Tagen auf Instagram allerlei mysteriöse Andeutungen gemacht und einen Countdown heruntergezählt. Klar war: Am Freitag werde es etwas verkündet. 

Doch keine Tourankündigung

Nicht wenige Anhänger des «Kumpelrockers von nebenan» hatten angesichts dieses Vorlaufs gehofft, der 74-Jährige werde zum Beispiel eine grosse Tour ankündigen.

Sommerhit «Du bist gut genug». Alle machen sich über diesen deutschen Song lustig – sogar in den USA

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Das wäre in der Tat eine kleine Sensation gewesen. Petry hat sich in den vergangenen Jahren sehr rar gemacht. Er veröffentlicht zwar immer noch neue Musik, grosse Konzerte gehören aber der Vergangenheit an. 

«Ich habe mir so fest vorgenommen nicht enttäuscht zu sein, wenn es keine Tour gibt», schrieb eine Userin auf Instagram. «Und jetzt bin ich trotzdem traurig.» Einige Fans wollten die Hoffnung derweil noch nicht aufgeben. «Ich denke mal da, kommt bestimmt eine Tour», prognostizierte eine Userin.

Zweimal Gold in der Schweiz

Petry gehört zu den erfolgreichsten Sängern seines Genres. Zu den bekanntesten Hits des Kölners gehören «Wahnsinn» (mit der berühmten Zeile «Warum schickst du mich in die Hölle?»), «Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n», «Bronze, Silber und Gold» und «Weiss der Geier».

In der Schweiz haben es die Petry-Alben «Nie genug» (1997) und «Einfach geil» (1998) zu Gold-Status geschafft. Die Best-of-Compilation «Alles» (1996) erreichte sogar Platin.

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