  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwei ausverkaufte Konzerte «The xx» feiert Comeback in Zürich vor hunderten Fans

SDA

3.6.2026 - 02:14

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

Die britische Band The xx hat am Dienstagabend in Zürich nach fast achtjähriger Pause ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf europäischen Bühnen gegeben.

03.06.2026

The xx feierten in Zürich ihr europäisches Bühnen-Comeback nach fast acht Jahren Pause. Der Abend war nostalgisch, intim und elektronisch aufgeladen.

Keystone-SDA

03.06.2026, 02:14

03.06.2026, 08:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • The xx feierten in Zürich nach fast acht Jahren ihr Comeback auf europäischen Bühnen.
  • Im Innenhof des Schweizerischen Nationalmuseums spielte die Band vor einem vorwiegend langjährigen Publikum.
  • Das Konzert verband melancholische Klassiker mit Momenten aus den Soloprojekten von Romy, Oliver Sim und Jamie xx.
  • Der Abend wirkte nostalgisch, emotional und zugleich wie der Auftakt zu einem neuen Kapitel.
Mehr anzeigen

Die britische Band The xx hat am Dienstagabend in Zürich nach fast achtjähriger Pause ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf europäischen Bühnen gegeben. Die Fans des Indie-Pop-Trios schwelgten beim ersten von zwei ausverkauften Konzerten in Nostalgie.

Der stimmungsvolle Innenhof des Schweizerischen Nationalmuseums, eingebettet zwischen der historischen Architektur von Gustav Gull und dem zeitgenössischen Anbau von Chris & Gantenbein, bot eine intime Kulisse für das Konzert von The xx. In gewisser Weise erinnerte der Rahmen an die Atmosphäre von Hogwarts und trug so zum fast magischen Charakter des Abends bei.

Die letzte Tournee des Londoner Trios endete 2018 mit der Tour zum dritten Album «I See You» (2017), bevor Romy Madley Croft (Gitarre und Gesang), Oliver Sim (Bass und Gesang) und Jamie xx (DJ und Produzent) eigene künstlerische Wege einschlugen. Derzeit arbeitet die Band an ihrem vierten Album.

Den Abend eröffnete Florence Sinclair aus Grossbritannien. Sinclair ist karibischer Herkunft und bezeichnet sich selbst als nonbinär. Das musikalisches Angebot von Florence Sinclair, das verschiedene Genres durchquert und vermischt, bereitete den Boden für die Rückkehr einer der einflussreichsten Formationen der britischen Indie-Szene der 2010er Jahre.

Langjährige Fans

Der Regen liess kurz vor Konzertbeginn nach. Im Publikum fielen bunte Regenmäntel ins Auge, vor allem aber viele Dreissig- und Vierzigjährige: die Generation, die den Aufstieg von The xx von Anfang an mitverfolgt hat.

Jüngere Gesichter waren selten zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass dieser Abend als nostalgisches Wiedersehen für diejenigen diente, die mit dem melancholischen und minimalistischen Soundtrack des Londoner Trios aufgewachsen sind.

The xx haben sich für Zürich entschieden, um nach fast acht Jahren ihr Comeback auf den europäischen Bühnen zu feiern.
The xx haben sich für Zürich entschieden, um nach fast acht Jahren ihr Comeback auf den europäischen Bühnen zu feiern.
Keystone

Die Bühne, von überschaubarer Grösse und geprägt von einer kupferfarbenen Struktur, fügte sich dezent in den Raum ein. Kurz nach 21.30 Uhr erloschen die weissen Lichter vor blauem Hintergrund, eine Rauchwolke hüllte die Bühne ein und die ersten Gitarrenklänge von «Crystalised» läuteten das Konzert offiziell ein. Romy Madley Croft und Oliver Sim, einander gegenüber, verwoben ihre Stimmen, als wäre die Zeit nie vergangen. Zum Schluss ging der Song in die Beats von Jamie xx über und gab damit einen Vorgeschmack auf die klangliche Entwicklung des Abends.

Zwischen Ruhe und Beats

Stroboskoplichter und in den Himmel gerichtete Scheinwerfer begleiteten «Islands». «Danke schön», sagte Oliver Sim unter Applaus. «Es ist so schön, danke, dass ihr hier seid. Das bedeutet uns sehr viel!»

Bei «Angels» richteten sich die Scheinwerfer auf Romy Madley Croft, begleitet von Jamie xx am Schlagzeug. Kurz darauf durchzogen rosa Lichtstrahlen während «Shelter» den Himmel über dem Museum. Die Gitarre schlängelte sich sanft durch die Beats, während Romy Madley Crofts Stimme sich steigerte und ihren Höhepunkt erreichte, vom Publikum begeistert aufgenommen. Am Ende des Songs applaudierten auch die Bandmitglieder.

Einer der intensivsten Momente kam mit «Infinity», begleitet von einer allmählichen Aufhellung der Lichter. «Diese Rückkehr auf die Bühne nach so langer Zeit war nostalgisch und emotional. Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass ihr immer noch hier seid», gestand Oliver Sim sichtlich bewegt.

«VCR» brachte die Atmosphäre wieder in eine intimere Dimension zurück. Vor dem roten Hintergrund erinnerten die Lichtspiele an einen Theatervorhang. Das Publikum lauschte ruhig.

Solokarrieren

Der zweite Teil des Konzerts bot Raum für die Soloprojekte der Bandmitglieder. Romy Madley Croft interpretierte «Enjoy Your Life» und legte vorübergehend die Gitarre beiseite, um auf der Bühne zu singen und zu tanzen. Es folgte ein von Jamie xx geleitetes Intermezzo mit elektronischen und Techno-Klängen, die den Innenhof des Museums für einige Minuten in eine Open-Air-Tanzfläche verwandelten. Von hauchdünnen blauen Lichtstrahlen umgeben kündigte Oliver Sim «On Hold» an.

Bei «I Dare You» übernahmen dann die Synthesizer die Führung, begleitet von rosa und blauem Licht. In den intimeren Momenten war der Respekt des Publikums spürbar. Es hatte fast Angst, das fragile Gleichgewicht zu stören, das die Musik von The xx seit jeher auszeichnet. Sobald der Rhythmus hingegen anstieg, füllte sich der Innenhof mit Gesängen und Applaus. «We love you», rief die gerührte Romy Madley Croft.

Für den Abschluss wählte die Band «Intro», eine symbolische Entscheidung, die den Beginn eines neuen Kapitels markieren sollte. Auf der Leinwand wechselten sich weisse Lichtblitze ab, untermalt von den berühmten Beats des Songs. Romy Madley Croft und Oliver Sim – Freunde seit ihrer Kindheit – standen wieder Seite an Seite, um noch einmal jene unverwechselbaren Klänge zu spielen. Nach knapp einer Stunde und 15 Minuten umarmten sie sich. Von Jamie xx an der Vorderseite der Bühne begleitet, verabschiedeten sie sich unter Applaus und Jubel vom Publikum.

Am Mittwochabend gibt es eine Wiederholung. Gleicher Ort, gleiche Uhrzeit, gleiche Band. Doch wie es bei The xx üblich ist, bietet jedes Konzert etwas Einzigartiges.

Das Festival ZKB Unique Moments, das nun bereits zum siebten Mal stattfindet, wurde am 1. Juni mit einem weiteren Briten, Benjamin Clementine, eröffnet. Am Donnerstag ist der deutsche Popsänger Clueso an der Reihe. Der junge deutsche DJ Ben Böhmer wird die diesjährige Ausgabe am Freitag abschliessen.

Meistgelesen

Kunden tauchen einfach nicht auf – jetzt sprechen Schweizer Unternehmer Klartext
Trumps Versagen im Iran
Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

Videos aus dem Ressort

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Sängerin Francine Jordi war zu Gast bei Claudia Lässer. In der Talksendung «Lässer» empfängt die Moderatorin Persönlichkeiten aus den Bereichen Entertainment, Sport, Wirtschaft und Politik.

03.09.2021

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz hat uns als Moderatorin jahrelang mit ihrer spontanen, authentischen und humorvollen Art den Wochenstart mit ihrer Sendung «1 gegen 100» versüsst. Ende 2019 hat sie sich vom Fernsehen verabschiedet, um Neues auszuprobieren und sich auf ihre Leidenschaft - das Schauspielern - zu konzentrieren. Mit Claudia Lässer spricht Susanne Kunz unter anderem über die Pandemie und welche Herausforderungen und Chancen sie mit sich brachte.

08.07.2021

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri kann sich verdrehen und verbiegen wie keine andere. Sie ist international bekannt und trat schon auf vielen grossen Bühnen dieser Welt auf. Mit Claudia Lässer spricht «die Schlagenfrau» über das Thema «MeToo» und erzählt von ihren unglaublichen Erfahrungen. Zudem verrät Nina Burri ihre Zukunftspläne und dass sie neu verliebt ist.

14.07.2021

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Literatur. Kollektivroman blickt vergnüglich hinter die Kulissen eines Verlags

LiteraturKollektivroman blickt vergnüglich hinter die Kulissen eines Verlags

Streaming. Kritiker-Flop «Ladies First» ist bei Zuschauern top

StreamingKritiker-Flop «Ladies First» ist bei Zuschauern top

Literatur. Autorin Caroline Wahl: «Ich wurde beim Schreiben selbst dreister»

LiteraturAutorin Caroline Wahl: «Ich wurde beim Schreiben selbst dreister»