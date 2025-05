Nemo holt an den Swiss Music Awards zwei von vier Trophäen

Nemo wurde bei den Swiss Music Awards zum "Best Solo Act National" gekürt. Den Preis wolle Nemo queeren Menschen widmen, wie das Musiktalent in der Dankesrede sagte. Bild: Keystone

Die Swiss Music Awards sind die bekannteste Musik-Preisverleihung der Schweiz. In 14 Kategorien werden die Künstler ausgezeichnet. Und am Ende konnte auch Nemo wieder jubeln: «The Code» ist der «Best Hit» des Jahres.

Nemo bekam zwei Trophäen überreicht.

Als beste Band der Schweiz wurde Patent Ochsner ausgezeichnet. Mehr anzeigen

Nemo hat zwei Swiss Music Awards (SMA) gewonnen. Zwar war das Musiktalent in vier Kategorien nominiert, für zwei Trophäen reichte es dann – und zwar in der Königskategorie «Best Hit» und als «Best Solo Act» der Schweiz.

Als beste Band der Schweiz wurde Patent Ochsner ausgezeichnet. Das sei wie eine Liebeserklärung, sagte Büne Huber. Er hofft, noch viele weitere Jahre Musik machen zu dürfen - egal, ob er damit noch einen Award gewinne oder nicht.

Die Berner waren auch als «Best Live Act» nominiert, den Preis holten allerdings die Musiker von Dabu Fantastic. Damit rechnete das Duo nicht, wie dieses vor der Verleihung auf dem roten Teppich sagte: «Gegen Patent Ochsner anzutreten, das ist wie eine Fussballpartie gegen die brasilianische Nationalmannschaft: Zu gewinnen ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich.»

Den Award für «Best Breaking Act» ging an Kings Elliot. Für sie eine riesige Überraschung, so hatte sie auch keine Rede vorbereitet und war zuerst etwas überfordert. Der Award wird in ihrem Studio in London ein neues Zuhause finden - insofern sie ihn überhaupt an der Sicherheitskontrolle am Flughafen vorbeibringe, verrät sie blue News.

Insgesamt wurde der bekannteste Schweizer Musikpreis in 14 Kategorien verliehen. Aufgeteilt in nationale und internationale Kategorien, wurde geehrt, wer auf Bühne, Streaming-Plattformen oder sozialen Medien besonders auf sich aufmerksam gemacht hatte.