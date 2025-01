ESC-Sieger Nemo möchte sich mehr Zeit für die Arbeit an neuer Musik nehmen. Bild: blue News

Eigentlich wollte ESC-Sieger Nemo im Frühling auf Europatour gehen. Stattdessen wird er an neuer Musik arbeiten. Die Konzerte werden im November und Dezember nachgeholt.

tjnj Jan-Niklas Jäger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemo hat eine für den Frühling geplante Europatournee abgesagt.

Grund dafür sind die Arbeiten an einem neuen Album.

«Wenn ich es nicht zur Priorität mache, genügend Zeit für neue Musik einzuplanen, wird sie keine Chance haben, grossartig zu werden», sagte der ESC-Sieger in einem Statement.

Ein halbes Jahr länger müssen Fans von ESC-Sieger Nemo warten, bis sie den Shooting Star live sehen können. So weit hat der 25-Jährige eine eigentlich für das Frühjahr geplante Europatour nach hinten verschoben.

Der Grund für die Verschiebung: Nemo möchte so viel Zeit wie möglich in die Arbeit an neuer Musik investieren.

«Wenn ich es nicht zur Priorität mache, genügend Zeit für neue Musik einzuplanen, wird sie keine Chance haben, grossartig zu werden», so der Musiker in einem Statement auf Instagram.

Neue Termine im November und Dezember

2024 habe er nämlich nur drei Wochen Zeit gehabt, um an einem neuen Album zu arbeiten - das sei «bei weitem nicht genug» für die Realisierung des Albums, «von dem ich träume».

«Ihr kennt mich – ihr wisst, wie viel es mir bedeutet, euch zu treffen und für euch aufzutreten», verdeutlicht er die Schwere der Entscheidung. Die Tour soll nun stattdessen im November und Dezember stattfinden.