Peter Maffay tritt ab

Peter Maffay hört auf. Der deutsche Rocksänger plant 2024 zum letzten Mal auf grosse Tournee zu gehen. Der Grund für den Abschied: Der 74-Jährige will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peter Maffay geht im nächsten Jahre ein allerletztes Mal mit seiner Band auf grosse Tournee.

Start der Tour ist am 21. Juni in Rostock.

Geplant sind aktuell zehn Konzerte, die alle in Deutschland stattfinden sollen. Mehr anzeigen

Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker nimmt Abschied von der grossen Bühne.

Heute Morgen kündigte Peter Maffay an, dass er 2024 ein allerletztes Mal mit seiner Band auf grosse Tournee gehen will.

Gestartet wird am 21. Juni in Rostock sein. Aktuell sind auf der Website des 74-jährigen Sängers zehn Konzerte in Deutschland aufgelistet. Ein Auftritt in der Schweiz ist bisher nicht geplant.

Peter Maffay: «Ich mache weiter Musik»

«Bei unserem Rock-Märchen Tabaluga gibt es den schönen Satz: Alles im Leben hat seine Zeit», sagt Maffay im Interview mit der «Bild». Deshalb sei jetzt für ihn die Zeit der Zäsur gekommen.

«Das wird meine letzte zusammenhängende Tournee sein. Ich mache zwar weiter Musik. Aber nicht mehr so, wie es unsere Fans bisher von uns kannten.»

Als besonderer Gast wird Anastacia im nächsten Jahr dabei sein. Mit der 55-jährigen Sängerin hat Maffay jetzt auch ein Duett aufgenommen – seinen Hit «So bist Du» auf Englisch. «Ich freue mich sehr. Denn ich habe Anastacia schon immer bewundert.»

Maffay möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen

Der Grund für den Abschied von der grossen Bühne: seine Familie. «Ich möchte mehr Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau verbringen. Sie haben die absolute Priorität für mich.»

Seine Konzert-Karriere begann Peter Maffay vor 54 Jahren im einstigen Münchner Live-Club «Song Parnass». Dort trat er gemeinsam mit Schulkollegin Margaret Kraus als Folk-Beat-Duo «Peter & Margit» auf.

Später wurde der Sänger von Produzent Michael Kunze entdeckt, der mit ihm 1970 «Du» aufnahm – Maffays erster Nummer-1-Hit.

Komplett von der Bühne verabschieden will Peter Maffay sich (noch) nicht: Er wolle etwa weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten.

