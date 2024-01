Das grosse Fest der Besten am 13.01.2024 in der Velodrom in Berlin mit den Esteriore Brothers. IMAGO/osnapix

Piero Esteriore ist zurück auf der Musikbühne. Zusammen mit seinen drei Brüdern begeistert er online und offline ein Millionenpublikum. Den Durchbruch schafften die Esteriore Brothers auf Tiktok.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der einstige Musicstar-Kandidat Piero Esteriore ist zusammen mit seinen Brüdern wieder auf der Erfolgsspur.

Den Esteriore Brothers gelang der Durchbruch mit A-capella-Songs auf Tiktok, sagte Piero in einem Interview. Es folgten eine Tour in Australien sowie Auftritte in New York und Dubai.

Zu sehen waren sie im November in der Beatrice Egli Show und am Samstagabend in Florian Silbereisens Show Schlagerchampions 2024. Mehr anzeigen

Piero Esteriore ist wieder auf der ganz grossen Musikbühne angekommen. Der einstige «Musicstar»-Kandidat war lange von der Bildfläche verschwunden, jetzt ist er aber wieder zurück. Zusammen mit seinen drei Brüdern begeistert er Millionen am TV und tourt um die Welt.

Der Durchbruch sei den Esteriore Brothers mit A-capella-Liedern auf Tiktok gelungen, sagte Piero in einem Interview mit der «Sonntagszeitung». Über 500 Millionen Mal seien die Videos des Baselbieter Quartetts angeklickt worden. Es folgten eine Tour in Australien sowie Auftritte in New York und Dubai.

Das Geheimrezept von Piero, Mimmo, Gabriele und Amedeo seien italienische Klassiker, zum Beispiel «Sarà perché ti amo» von Richi e Poveri aus dem Jahr 1981, hiess es weiter. Ihre Italianità brachte die Esteriores sogar in Fernsehshows. Zu sehen waren sie im November in der Beatrice Egli Show und am Samstagabend in Florian Silbereisens Show Schlagerchampions 2024.

In der Schweiz waren die vier Brüder aus dem Laufental bislang eher unbekannt. Dabei stand Piero Esteriore vor gut 20 Jahren immer wieder im Rampenlicht. Der gelernte Coiffeur erreichte 2004 in der Schweizer Castingshow «Musicstar» den dritten Platz und vertrat die Schweiz im gleichen Jahr am Eurovision Song Contest. 2007 donnerte der heute 46-Jährige mit seinem Auto ins Gebäude von Ringier. Dies tat er aus Frust über angeblich beleidigende Kritik des Medienhauses, woraufhin er kaum noch öffentlich in Erscheinung trat.