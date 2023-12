Der 22-jährige Toggenburger Remo Forrer trat für die Schweiz am Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool an. Bild: sda

Wonach hat die Schweiz im Jahr 2023 gegoogelt? Ein Blick in die Trends zeigt, was uns in diesem Jahr am meisten interessierte. Ganz vorne mit dabei ist der St. Galler Sänger Remo Forrer. «Unvorstellbar», sagt er selbst dazu.

Die Trends zeigen dabei nicht die Begriffe, die am meisten gegoogelt wurden, sondern die Themen, bei denen das Interesse am meisten anstieg.

Ganz vorne mit dabei: ESC-Kandidat Remo Forrer.

Ein Leben ohne Google ist für viele inzwischen unvorstellbar. Täglich geben wir kurz einen Begriff in der Suchmaschine ein und decken uns mit Informationen ein.

Der Tech-Gigant veröffentlicht dabei jeweils am Ende des Jahres eine Zusammenfassung, was uns am meisten interessierte. Auch Google Schweiz hat darüber informiert, wie unter anderem der «Blick» schreibt. Die Trends zeigen dabei aber nicht die Begriffe, die am meisten gegoogelt wurden, sondern die Themen, bei denen das Interesse am meisten anstieg.

Bei den Schweizer Persönlichkeiten hat es Remo Forrer ganz nach vorne geschafft. Er schaffte es am diesjährigen ESC bis ins Finale und belegte dann den 20. Platz.

Remo Forrer kann es kaum glauben

«Ehrlich gesagt, ist es für mich eigentlich unvorstellbar. Unrealistisch», sagt Forrer im Telefon-Interview mit blue News zu seiner Platzierung. «Ich dachte mir heute Morgen: Das kann doch gar nicht sein und mir gingen 1000 andere Namen durch den Kopf, die auch ein sehr starkes Jahr hatten.»

Er fühle sich aber durch den Top-Spot sehr geehrt: «Klar, der ESC ist ein riesiger Event, aber er war ja im Mai schon vorbei. Dass ich es dennoch ganz nach vorne geschafft habe, dürfte auch ein Zeichen dafür sein, dass ich die Leute nicht nur in dieser Zeit erreicht habe.»

Der Sänger bemerkt seine angestiegene Berühmtheit nicht nur im Netz, sondern auch in seinem Alltag. «Ich ging in diesem Jahr praktisch von null auf hundert. Das ist schon krass», beschreibt Forrer das gestiegene Interesse.

«Ich kann nicht zum Beck gehen oder mit meinen Kollegen in den Ausgang, ohne dass mich jemand anspricht. Das sind für mich aber immer mega-schöne Momente. Wenn sich die Leute freuen, mich zu sehen, freut das natürlich mich.»

Forrer googelt sich selbst am meisten

Zwar gebe es auch bei ihm schlechte Tage oder Zeiten, bei denen er lieber für sich wäre. Aber: «Das ist aber eindeutig die Ausnahme, ich nehme mir sehr gerne Zeit für die Leute.»

Und wonach hat Forrer selbst am meisten gegoogelt? Die Antwort überrascht: «Ich kann mir vorstellen, dass ich selbst für die Google-Trends verantwortlich bin. Ich habe mich selbst wohl am meisten gegoogelt.»

Das passiere aber nicht aus Eitelkeit, sondern liege eher an seinem vollen Terminkalender: «Wenn mich beispielsweise jemand fragt, wann ich das nächste Konzert habe, liefert meistens Google die richtige Antwort.»

Die weiteren Google-Trends 2023 findest du hier:

Schweizer Persönlichkeiten Remo Forrer

Yann Sommer

Stan Wawrinka

Alain Berset

Sergio Ermotti

Finn Canonica

Meret Schneider

Loïc Meillard

Dominic Stricker

Internationale Persönlichkeiten Pierre Palmade

Till Lindemann

Andrew Tate

David Beckham

Shakira

Margot Robbie

Jeremy Renner

Kilian Mbappé

Taylor Swift

Schlagzeilen ChatGPT

CS Aktie

Krieg in Israel und Gaza

Rammstein

Erdbeben in der Türkei

Brienz

Titanic

Lampedusa

Dalai Lama

Film Highlights «Oppenheimer»

«Barbie»

«Avatar 2»

«Everything Everywhere All at Once»

«Fast X»

«John Wick: Kapitel 4»

«Creed III»

«Killer of the Flower Moon»

«Sound of Freedom»

Was-Fragen Was ist ein Alle alle?

Was ist PFAS?

Was passiert mit den CS Aktien bei einer Übernahme?

Was ist ein Kibbuz?

Was ist eine Implosion?

Was ist ein Palmendieb?

Was ist ein Sonett?

Was befindet sich im Schloss Aigle?

Was sind Boomwhackers?

