Schwangere Rihanna: Unter allen Umständen Haut und Heels Babybump olé! Rihanna lässt es gerade outfittechnisch richtig krachen, und zwar mit Babybauch im Mittelpunkt. Im Video haben wir ein paar ihrer extravaganten Looks unter die Lupe genommen. 05.04.2022

Anfang August kam Rihannas und A$AP Rockys zweites Kind auf die Welt. Nun ist ein erstes Familienfoto publiziert worden. Ihr jünstes Familienmitglied trägt einen rosafarbenen Overall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut US-Medienberichten brachte die Grammy-Gewinnerin ihr zweites Kind Anfang August zur Welt.

Nachdem es erst hiess, es sei ein Mädchen, soll es sich doch um einen zweiten Jungen für Rihanna und A$AP Rocky handeln.

Nun gibt es ein erstes Familienfoto mit dem Nachwuchs.

Das Kind trägt einen rosafarbenen Anzug mit einer passenden Mütze. Mehr anzeigen

Rihanna geht bekanntlich spärlich mit Informationen über ihr Neugeborenes um und packt scheibchenweise Details aus.

Schon die Geburt des jüngsten Familienmitglieds war eine heimliche Geschichte, die erst fast drei Wochen später bekannt wurde. Bis publik wurde, dass sie nach Söhnchen RZA Athelston Mayers, der im Mai 2022 das Licht der Welt erblickte, nun noch einen Bub bekommen habe, kursierten Fehlinformationen zum Geschlecht. Gewisse US-Medien hatten fälschlicherweise behauptet, dass es ein Mädchen sei.

Sogar der Vorname wurde scheibchenweise geliefert: Zuerst erfuhr man, dass der Name mit dem Buchstaben R, wie der ihres ersten Sohnes RZA Athelston Mayers beginnen würde.

Rund einen Monat nach der Geburt offenbarten Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) schliesslich seinen ganzen Namen: Riot Rose Mayers, benannt nach den Spitznamen der berühmten Wu-Tang-Mitglieder, heisst es. «Riot» hiess auch der Song, den Papi A$AP Rocky mit Pharell Williams produziert hatte. Für den Namen könnten sich die Eltern also recht früh entschieden haben.

Während viele Eltern kurz nach der Geburt Geburtskarten mit Babyfoto verschicken, oder das erste herzige Händchen-Foto auf Instagram publizieren, liess sich das Celebrity-Paar Zeit. Bis heute. Denn nun gibt es zur Freude der Fans endlich ein Foto, das gleich auch das Gesicht des kleinen Jungen zeigt.

Die Ehre, das Foto auf seinem Instagram-Account zu publizieren, hatte der Fotograf Miles «Diggzy» Diggs, dessen Profil voll mit Berühmtheiten ist. Rihanna und A$AP Rocky scheinen ein besonderes Verhältnis zu ihm zu haben, denn Diggzy war es auch, der die Baby-Bombe der ersten Schwangerschaft platzen liess.

Zur Erinnerung: Während viele glaubten, das Verkündungsfoto, das Rihannas mit Ketten behangenen nackten Babybauch unter einem pinken Mantel offenbarte, sei eine Spontanaufnahme gewesen, irrte. Tatsächlich handelte es sich um ein minutiös geplantes Fotoshooting – ganz genau, organisiert von diesem Herrn. Und auch bei der Baby-Bombe Nummer zwei war Diggzy nicht weit und half die Fotos des Superbowls auf Social Media zu verbreiten.

Babyboy trägt Rosa

Zurück zum neuen Familienfoto. Was gleich auffällt: Söhnchen Riot Rose Mayers trägt einen rosafarbenen Overall und ein farblich passendes Mützchen mit Schleife, was man klassischerweise mit einem Mädchen assoziieren würde. Aber da hat man die Rechnung ohne Rihanna gemacht. Die steht nämlich dafür, festgesetzte Normen zu brechen.

Indem sie sich in der Schwangerschaft selbstbewusst sexy zeigte und ihren Babybauch betonte, wo sie nur konnte, gilt sie heute als Revolutionärin der Schwangerschaftsmode. Mit langweiliger Umstandsmode konnte der Superstar nicht viel anfangen. Auch scheint sie öffentliches Stillen normalisieren zu wollen und postete ein Foto von sich, wie sie ihren ersten Sohn stillte, während sie mit dem zweiten schwanger war.

Ob sie sich nun genderneutrale Kindermode ans Herz genommen hat, oder die Medien doch an der Nase herumgeführt?

Mehr Videos aus dem Ressort