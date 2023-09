R'n'B-Sängerin Irish Grinstead stirbt mit 43

Hier sieht man R'n'B-Star Irish Grinstead (links) mit ihrer Schwester LeMisha Grinstead. Beide sangen in der Gruppe 702. Nun ist Irish verstorben. Bild: Instagram

Mit «Where My Girls At» landete die Girlgroup 702 im Jahr 1999 einen weltweiten Hit. Nun ist die Sängerin Irish Grinstead gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 702 feierte in den 90er- und 00er-Jahren Erfolge mit Hits wie «Where My Girls At».

Nun hat LeMisha Grinstead bekannt gegeben, dass ihre Schwester und Bandkollegin Irish Grinstead verstorben ist.

Die US-Amerikanerin kämpfte mit ihrer Gesundheit. Woran sie verstorben ist, ist nicht bekannt. Mehr anzeigen

Die Sängerinnen von 702 trauern um ihre Kollegin Irish Grinstead. Ihre Schwester und Bandkollegin LeMisha Grinstead hat auf Instagram den Tod der 43-jährigen Musikerin vermeldet.

«Mit grosser Traurigkeit muss ich verkünden, dass meine wunderschöne Schwester und Freundin heute Abend verstorben ist», so LeMisha.

Irish Grinstead habe schon längere Zeit mit ihrer Gesundheit gekämpft und nun «endlich Frieden gefunden»: «Sie war so hell wie die Sterne. Mit ihr auf einer Bühne zu stehen, war eine Freude, die ich für den Rest meines Lebens wertschätzen werde.»

«Where My Girls At» wurde zum Welthit

Mit der Girlgroup 702 wurden Irish und LeMisha Grinstead an der Seite der Sängerin Kameelah Williams weltberühmt. Ihren Durchbruch feierten sie im Jahr 1999 mit der Single «Where My Girls At». Der Song landete weltweit in den Charts – auch in der Schweiz.

Geschrieben wurde die Single von Rap-Legende Missy Elliot. Auch sie trauert in den sozialen Medien um ihre Wegbegleiterin. «Irish, möge deine wunderschöne Seele Ruhe finden in den Armen des Herrn», schrieb Elliot etwa auf X.

Irish Grinstead war schon bei der Gründung von 702 im Jahr 1993 dabei. Im Dezember 2022 gab die Band allerdings bekannt, dass sie sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen müsse. Die Todesursache der Sängerin ist noch nicht öffentlich bekannt.