Robbie Williams feiert in Gstaad und bedankt sich auf Deutsch

Robbie Williams feierte gestern seinen 50. Geburtstag. Er tat dies in einem Bergrestaurant in seiner Wahlheimat Gstaad BE. Für den Entertainer gab es dabei ein spezielles Ständchen. Die ganze Beiz sang «Happy Birthday».

Der Umzug ins Berner Oberland mit seiner Frau Ayda Field und den vier gemeinsamen Kindern Theodora, Charlton, Colette und Beau scheint Robbie Williams gut zu bekommen.

Er möge die Berge, sagt der Sänger. Er spüre in der Schweiz einen Frieden, eine Ruhe und eine Sicherheit, die er sonst von nirgendwo kenne.

Und so verwundert es nicht, dass Williams gestern seinen 50. Geburtstag in seiner neuen Heimat feierte. Zusammen mit seiner Familie verbrachte er den Tag im Club de Luge vom Bergrestaurant Eggli in Gstaad BE.

Robbie Williams: «Dankeschön ... schönen Tag»

Für den Entertainer und Musiker gab es dabei ein besonderes Geburtstagsständchen. Ayda Field hat den speziellen Moment nun auf Instagram geteilt:

«Völlig verlegen, als das ganze Restaurant ‹Happy Birthday› für ihn singt … Aber wir alle finden es wirklich lustig», schreibt die Frau des Sängers dazu.

Im Video ist zu sehen, wie ein peinlich berührter Robbie Williams mit gesenktem Kopf vor seinem Geburtstagskuchen sitzt, während die Gäste auf der Terrasse des Restaurants «Happy Birthday» singen.

Nach ein paar Sekunden hebt der Sänger seinen Kopf und lächelt gespielt gequält, bevor er auf Schweizerdeutsch sagt: «Dankeschön ... schönen Tag ... Danke, Danke.»

Einen Moment später macht er ein Zeichen, dass die Leute jetzt bitte mit ihrer Performance aufhören sollen.

