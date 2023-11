Eine neue Regelung bei «The Voice of Germany» sorgt für Zoff unter den Coaches. Bill und Tom Kaulitz und der irische Sänger Ronan Keating gerieten teils heftig aneinander. Bild: Sat.1/Pro Sieben

Eine neue Regel bei «The Voice of Germany» sorgt für Streit unter den Coaches. In der gestrigen Show geraten «Tokio-Hotel»-Sänger Bill Kaulitz und der irische Sänger Ronan Keating zuweilen heftig aneinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Regelung bei «The Voice of Germany» sorgt für Zoff unter den Coaches Shirin David, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating und Giovanni Zarrella.

Vor allem die Kaulitz-Zwillinge und der irische Sänger Ronan Keating geraten immer wieder aneinander.

Bill Kaulitz hat sichtlich Mühe mit dem neuen Ausscheidungsformat. Irgendwann sagt der 34-Jährige: «Ich hätte nie gedacht, dass uns das emotional so mitnimmt.» Mehr anzeigen

Als im vergangenen September bekannt wurde, dass in diesem Herbst Ronan Keating in der TV-Show «The Voice of Germany» als Coach dabei sein würde, war die Freude unter seinen Fans gross.

Während «Blind Auditions» zeigte sich der irische Musiker denn auch von seiner charmanten Seite. Der 46-Jährige entwickelte sich mehr und mehr zum Liebling der Zuschauer*innen.

Doch nun sorgt eine neue Regel bei « The Voice» dafür, dass sich die Coaches in die Haare kriegen. Und um das geht es: Während den «Teamfights» fordern sich die Talente der Coaches gegenseitig heraus, um einen «Hot Seat» zu ergattern — so auch gestern Abend.

Bill Kaulitz hat sichtlich Mühe mit dem Ausscheidungsformat

Die neue Regel bei « The Voice» besagt, dass auf den sogenannten «Hot Seats» niemand sicher ist, denn bereits die nächste Herausforderung kann nach dem Publikum-Voting das Aus für ein Talent bedeuten.

Das sorgt nicht nur bei den Gesangstalenten für Nervenkitzel, sondern auch unter den Coaches Shirin David, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating und Giovanni Zarrella.

Zum Start der «Teamfights»-Show sind die vier «Hot Seats» unter den Coaches gerecht aufgeteilt. Das ändert sich ganz schnell – denn ein Talent nach dem anderen fordert die Konkurrent*innen heraus.

Bill Kaulitz hat sichtlich Mühe mit dem neuen Ausscheidungsformat. Irgendwann meint der 34-Jährige: «Ich hätte nie gedacht, dass uns das emotional so mitnimmt.»

Bill Kaulitz: «Ich nehme das super persönlich, Ronan»

Der Abend wird noch härter. Als Ronan Keating mit seinem Talent Alex Kandidat Sebastian aus dem Team Toll von Tom und Bill Kaulitz herausfordert, wird die Situation im TV-Studio so richtig gehässig.

«Ich nehme das immer super persönlich, Ronan», sagt Bill Kaulitz beleidigt, obwohl Ronan Keating es in der Folge nicht schafft, dem Team Toll einen «Hot Seat» wegzuschnappen.

Doch da droht bereits die nächste Gefahr, denn jetzt fordert Shirin David die Kaulitz-Gebrüder heraus. Schuld daran ist kein Geringerer als: Ronan Keating

Davor redet der irische Sänger auf die deutsche Rapperin ein, sie solle sich unbedingt einen Kandidaten aus Team Toll als Gegner aussuchen: «Bill und Tom haben zwei Plätze. Vergiss das nicht!»

«Ronny, jetzt wird es aber dreckig hier», kommentiert ein sichtlich wütender Bill Kaulitz die Aktion.

Tom Kaulitz: «Das ist nicht persönlich gemeint»

In der Folge wird tatsächlich Kandidat Sebastian ein weiteres Mal als Gegner ausgewählt, derweil sich Bill Kaulitz beschwert: «Wir werden heute angegriffen ohne Ende.»

Kurz danach jubelt Coach Shirin David: Ihr Kandidat Richard schnappt den Kaulitz-Brüdern einen «Hot Seat» weg.

Die Revanche der Zwillinge folgt prompt: Mit ihrem Talent Marc Altergott wollen sie Richard den «Hot Seat» wieder streitig machen. Über diesen Plan freut sich Bill Kaulitz diebisch, derweil sein Bruder Tom Shirin zu beschwichtigen versucht: «Das ist nicht persönlich gemeint.»

Dass das nicht ganz stimmt, ist allen sofort klar «Ein bisschen Rache war auch dabei. Wir nehmen das natürlich ein bisschen persönlich», sagt Bill Kaulitz.

Bill Kaulitz: «What? Wie bitte? Ich gehe gleich!»

Nachdem Kandidat Marc den Song «If I Ain’t Got You» von Alicia Keys performt hat und das Zuschauer-Voting ansteht, ist Tom Kaulitz derart von Nervosität gezeichnet, dass es sogar Moderator Thore Schölermann auffällt: «Tom, du siehst ganz durchgewuschelt aus.»

Noch ist die Show aber nicht zu Ende. Die Voting-Gruppe, also ein repräsentativer und neutraler Teil der Zuschauer*innen im TV-Studio, entscheidet kurz danach, dass Shirins Talent Richard seinen «Hot Seat» räumen muss, derweil sich Bill und Tom Kaulitz mit Marc ihren «Hot Seat» zurückholen.

Eine Aktion, die Shirin David überhaupt nicht lustig findet: «Ich bin ab heute nicht mehr ansprechbar.» Bill Kaulitz dagegen strahlt – bis ihm einen Moment später die Gesichtszüge erneut entgleisen.

Diesmal greift wieder Ronan Keating an, und zwar mit seiner Kandidatin Anne. Die Stimmung von Bill Kaulitz ist damit auf dem Tiefpunkt angelangt: «What? Wie bitte? Ich gehe gleich! Das nehme ich ihm richtig übel jetzt.»

Giovanni Zarrella: «Heute war ein brutaler Tag»

Nun denn, der gestrige Abend bei «The Voice of Germany» hinterliess scheinbar bei allen Coaches seine Spuren. Kurz vor Ende der Show meint Bill Kaulitz entnervt: «Ich brauche jetzt mal Pause. Ich kann nicht mehr.»

Dabei hatten die Kaulitz-Zwillinge von allen Coaches am Ende am meisten zu lachen: Sie schicken nach dem gestrigen Abend zwei Talente ins Halbfinale.

Giovanni Zarrella dagegen ging komplett leer aus. Seine Talenten holten sich keinen einzigen «Hot Seat». Frustriert bilanziert der Entertainer: «Heute war ein brutaler Tag. Wir sind mit drei Talenten ins Rennen und kein Talent ist ins Halbfinale gekommen.»

Mehr Videos aus dem Ressort