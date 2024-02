Die «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin 2014 Tiziana Gulino und ihre Frau Dania erwarten ein Baby. Jetzt hat die Sängerin auf Social Media verraten: Es wird ein Mädchen. Bild: Instagram

Sängerin Tiziana Gulino und ihre Frau Dania erwarten ihr erstes Kind. Jetzt hat die «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin von 2014 auf Instagram verraten, das Paar erwartet ein Mädchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2014 gewann die Zürcherin mit italienischen Wurzeln die zweite Staffel der SRF-Talentshow «The Voice of Switzerland».

Am 20. August 2022 gaben sich die beiden Frauen vor dem Standesamt Dielsdorf das Jawort.

Jetzt erwartet das Paar ihr erstes Kind. Tiziana Gulino und ihre Frau Dania haben nun auf Instagram verraten, es wird ein Meitli. Mehr anzeigen

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Erst recht, wenn der erste Nachwuchs demnächst auf die Welt kommt.

Sängerin Tiziana Gulino und ihre Frau Dania werden bald Eltern. Die «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin 2014 hat nun auf Instagram verraten, dass sie ein Mädchen erwartet.

Im Sommer 2022 haben sich Gulino und ihre langjährige Freundin Dania das Jawort gegeben und eine romantische Hochzeit gefeiert.

Gulino: «Wir haben uns das gewünscht – und du bist wahr geworden»

Mit einem süssen Post haben Tiziana und Dania Gulino verraten, dass sie Mütter einer Tochter werden.

Tiziana Gulino schreibt: «Du warst unser grösster Wunsch ... und jetzt strampelst du einfach in meinem Bauch 🥲 Bei diesen Erinnerungen werden wir ganz schön emotional und manchmal können wir es noch gar nicht richtig glauben! Seit der allerersten Sekunde ist die Liebe für dich bedingungslos.»

Mit jedem Tag der Schwangerschaft würde Gulino ihr ungeborenes Baby besser kennenlernen. Die Tritte und Bewegungen werden immer stärker – und es reagiere auf ihre Bewegungen und würde auch die Stimmen der Mütter hören, schreibt die 27-Jährige auf Instagram.

Sie schliesst ihren Post mit süssen Worten ab: «Wir sind so dankbar, dass wir deine Mamas sein dürfen und freuen uns so sehr auf dich und unser Leben, mit DIR an der Hand.... unser Mädchen🤎»

Der genaue Zeitpunkt der Geburt ist nicht bekannt.

