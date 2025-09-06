  1. Privatkunden
Zusammen mit Dodo, Heinzmann und EAZ Schelker & Moser überraschen mit eigenem Song

Von Samuel Walder

6.9.2025

Simon Moser (l.) und Michel Schelker (r.) sind durch Radio Energy Bern bekannt geworden.
Simon Moser (l.) und Michel Schelker (r.) sind durch Radio Energy Bern bekannt geworden.
Lucky Lark

Aus der «Buddy Bucket List» wird Musik: Das Moderatoren-Duo Schelker & Moser bringt mit prominenter Unterstützung den Song «Nr. 1» heraus. Wie es dazu kam, erzählen sie blue News.

Von Samuel Walder

06.09.2025, 13:22

06.09.2025, 13:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Berner Moderatoren-Duo Schelker & Moser hat gemeinsam mit Stefanie Heinzmann, Dodo und EAZ den Song «Nr. 1» veröffentlicht.
  • Das Lied dreht sich um Freundschaft, Freiheit und das Motto «Mach’s jetzt».
  • Ob sie den Song am Energy Air in Thun live performen, bleibt offen, sicher ist jedoch, dass sie da sein werden.
Mehr anzeigen

Was wäre eine Party ohne einen DJ? Wahrscheinlich eine schlechte Party. Das dachte sich wohl auch die Veranstalter, als sie das Programm für das ursprüngliche Energy Air planten. Denn seit es das Berner Moderatoren-Duo Schelker und Moser gibt, treten sie auf der grossen Bühne auf. Und das mit grossem Erfolg. Auch neben der Energy-Bühne sind die beiden gemeinsam unterwegs in ihrem Podcast «Die Sprechstunde» und als Djs.

Ob sie dieses Jahr auf der Thuner Bühne in der Stockhorn Arena auftreten werden, verraten die beiden im Gespräch mit blue News nicht.

Es gibt aber trotzdem eine musikalische Überraschung. Simon Moser und Michel Schelker haben ein Lied aufgenommen und am Freitag publiziert. Und zwar nicht nur irgendein Lied, sondern den Song «Nr. 1». Verstärkung holen sie sich von Sänger und Songwriter Dodo, Sängerin Stefanie Heinzmann und Rapper EAZ.

Doch woher kommt diese Idee? «Der Traum ist alt – ich hatte als Teenie eine Band namens Projekt B. Wir haben eine CD veröffentlicht, aber null Erfolg», sagt Moser lachend. «Das wollte ich irgendwann korrigieren: Einmal einen Song in den Charts», fügt er an. Jetzt sei es so weit – und diesmal «mit etwas mehr Qualität als damals im Jugendzimmer.»

Eine neue Erfahrung für das Duo

Hinter dem Mikrofon fühlen sich die beiden wohl. Mit Schweizer Musikstars zu komponieren, ist aber keine alltägliche Erfahrung.

Schelker sagt: «Wir hatten eine mega Zusammenarbeit. Jeder hat seinen Style reingebracht: Stefanie Power, EAZ Coolness – und Dodo, Dodo war der Chef.» Moser fügt an: «Wir hatten die Ideen, er hat sie zu einem Hit gemacht. Ohne ihn würden wir noch an der ersten Strophe basteln.»

Der Song heisst «Nr. 1», worum geht es denn genau? «Es geht um Freundschaft, Freiheit und das Motto: Mach's jetzt, nicht irgendwann», sagen die beiden.

Die Idee kam ihnen von «Buddy Bucket List».  Das Duo hat eine gleichnamige TV-Sendung, in der sie sich Challenges gegenseitig stellen. «Wir wollten etwas, das uns antreibt – und alle, die den Song hören.»

Eine Frage bleibt aus

Das Energy Air steht vor der Tür. Ob die Fans den Song schon am Samstag in Thun hören werden, bleibt vorerst ein Geheimnis. Die beiden sagen: «Wir werden da sein – das ist sicher. Wer sonst noch kommt? Energy Air steht für Überraschungen und wir lieben Überraschungen.»

Das Duo kann es kaum abwarten: «Die Vorfreude ist riesig. Wirklich jedes Jahr haben wir wieder grosse Demut, auf dieser Bühne stehen zu dürfen – das ist die grösste Bühne der Schweiz.»

Tickets könne man nicht kaufen, nur gewinnen, und trotzdem fühlen sich die beiden wie Gewinner, dass sie da auftreten dürfen. «Wir freuen uns auf die Stimmung, auf die Energie und auf diesen Moment, wenn 20'000 Menschen gemeinsam feiern. Das gibt’s nur einmal im Jahr.»

Michel Schelker: «Mein Fudi wurde verunstaltet»

Michel Schelker: «Mein Fudi wurde verunstaltet»

Das Duo Moser & Schelker gehört zu den erfolgreichsten Radio-Moderatoren der Schweiz. Vania Spescha begrüsst das Duo bei «On the Rocks» - doch es taucht nur einer auf. Was könnte wohl passiert sein?

13.06.2024

