Michael Wendler weht ein rauer Wind entgegen. Die Organisatoren des «Schlager unter Palmen»-Festivals haben den Event auf Kreta gestern abgesagt. Weil Michael Wendler auftreten sollte, gab es Proteste. picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius

«Das Schlager unter Palmen»-Festival auf Kreta musste vom Organisator abgesagt werden. Weil Schlagersänger Michael Wendler zu den Headlinern gehörte, gab es Proteste. Nun tobt der Wendler auf Social Media.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Wendler sollte am «Schlager unter Palmen»-Festival auf Kreta 2024 auftreten.

Doch die anderen Künstler*innen, die am selben Festival hätten auftreten sollen, haben protestiert. Jetzt hat der Organisator das Festival abgesagt, schreibt die deutsche Zeitung «Bild»

Michael Wendler ist hässig. Auf Social Media äussert er sich zur Absage. «Ekelhaft» findet er das Ganze. Mehr anzeigen

Michael Wendler hätte im Frühling 2024 beim «Schlager unter Palmen»-Festival auf der griechischen Ferieninsel Kreta auftreten sollen.

Mit seinem Gig beim Insel-Festival wollte Michael Wendler seine Comeback-Tour eröffnen. Doch das «Schlager unter Palmen»-Festival wurde vom Veranstalter gecancelt.

Festival-Organisator René Ulbrich (45) hat auf Social Media viele böse Kommentare erhalten: «Hass- und Hetzkommentare sowie beleidigende Nachrichten haben mich persönlich sehr getroffen.» Nicht nur die Kommentare setzten Ulbrich zu. Die Entertainer Ross Anthony (49) und Julian David (33) sagten ihre Aufritte am Festival ab. Der Grund? Sie wollten nicht mit Michael Wendler assoziiert werden.

Michael Wendler: «Ekelhaft finde ich das»

Entertainer Michael Wendler ist hässig. Der Deutsche mit Wohnsitz in Florida äussert sich nun auf Social Media und Telegram zur «Schlager unter Palmen»-Absage.

Michael Wendler schreibt auf Telegram: «Es klingt schon ein bisschen nach Kindergarten-Niveau, so nach dem Motto – mit dem Michael spiele ich nicht. In der Hoffnung auf ‹Fishing for Compliments›. Ekelhaft finde ich das.»

Damit greift Michael Wendler Ross Anthony und Julian David frontal an, er betitelt ihr Verhalten als «lächerliche Distanzierungen».

Harte Vorwürfe, die so gar nicht zur vermeintlich heilen Schlagerwelt passen.

Ob das Ross Anthony und Julian David auf sich sitzen lassen? Die «Schlager untere Palmen»-Absage könnte noch in eine zweite Runde gehen und sich zum Wendler-Gate entwickeln.

Nicht die erste Absage für Wendler

Schon im März gab es Ärger für Wendler. RTL2 hatte eine geplante Doku-Soap über seinen Alltag in den USA mit Partnerin Laura Müller (22) nach starken Kritiken wieder abgesagt.

Michael Wendler fiel in der Corona-Pandemie immer wieder mit Verschwörungstheorien auf.

