Ben Zucker: «Ich bin eine Rampensau» Der deutsche Schlagerstar Ben Zucker verrät blue News Redaktor Bruno Bötschi, welches sein bisher glücklichster Moment während eines Konzerte war und er verrät, was er gern einmal auf einer Bühne respektiv daneben tun würde. 12.12.2022

Ben Zucker im Glück: Der Sänger feierte gestern seinen 40. Geburtstag mit Ex-Freundin Suzann Jetzkus. Nach einer langen Trennung fanden die beiden wieder zusammen. Zucker kann sich sogar gemeinsame Kinder vorstellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ben Zucker («Was für eine geile Zeit») wurde gestern Freitag 40 Jahre alt.

Sein allerschönstes Geschenk: Der Sänger ist nach einer Zeit der Trennung wieder mit Ex-Freundin Suzann Jetzkus zusammen.

Das Paar verliebte sich 2020, war sogar verlobt und wollte heiraten. Im Oktober 2021 gab der Sänger das Liebes-Aus bekannt. Mehr anzeigen

Ben Zucker hatte diese Woche viel Grund zum Feiern: Der Sänger wurde am Freitag 40 Jahre alt. Klar, dass es eine grosse Party gab. Doch die durfte er nicht selbst organisieren.

«Ich werde mit meiner Familie und engen Freunden bei mir zu Hause feiern», erzählte der Schlagerstar in der «Bild»-Zeitung. «Mehr weiss ich selbst nicht, denn mir wurde strengstens untersagt, mich um mein Geburtstagsfest zu kümmern – also lasse ich mich überraschen.»

Eines wusste der Sänger jedoch schon vor der Party: Mit dabei sein wird seine Ex-Freundin, die Singer-Songwriterin Suzann Jetzkus.

Suzann Jetzkus: «Ben war auf jeden und alles eifersüchtig»

Vor zwei Monaten hatte ein gemeinsames Foto auf Instagram der beiden für Spekulationen gesorgt. Manch eine*r fragte sich damals: Sind die beiden wieder ein Paar?

Ja.

Im Interview mit der «Bild» bestätigt Ben Zucker nun das Liebes-Comeback. Für viele Fans ist das eine grosse Überraschung.

Kurze Rückblende: Im November 2020 waren Jetzkus und Zucker zusammengezogen. Im März darauf verlobte sie sich. Doch statt wie geplant 2022 zu heiraten, trennten sie sich im Herbst 2021 im Streit.

Suzann Jetzkus sagte nach der Trennung in der «Bild»: «Ben war auf jeden und alles eifersüchtig, was mir zu nah kam.» Ihr Ex sei ein Mensch, der möchte, dass alles genau so laufe, wie er wolle. «Ich sollte nur noch für ihn da sein.»

Ein unschönes Ende.

Dabei soll es zwei Jahre davor Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Jetzkus: «Ben hatte mich im September 2020 über Tinder angeschrieben, und wir trafen uns. Ich kannte ihn nicht, weil Schlager nicht meine Musik ist ... Aber wir haben uns gleich heftig verliebt. Der Blitz hat richtig eingeschlagen.»

Ben Zucker konterte wenige Wochen später auf blue News: «Mama rief mich nach dieser Schlagzeile nicht an. Sie kennt mich und weiss, dass das nicht stimmt. Sie weiss zudem, dass die ‹Bild› eine … wie soll ich sagen? Es ist eine Zeitung, die sich gern damit beschäftigt, Menschen aus ihrer Reserve zu locken.»

Ben Zucker: «Sex ist die allerbeste Nebensache der Welt»

Doch nun sagt Ben Zucker in der «Bild», er und Suzann hätten realisiert, dass sie nicht ohne einander können. Seit dem Frühsommer gehen sie deshalb wieder Hand in Hand durchs Leben.

In seinem aktuellen Lied «Stadt für uns alleine» singt der deutsche Schlagerstar davon, sich mit seinem Lieblingsmenschen treiben zu lassen. In der «Bild» gesteht der 40-Jährige: «Mein Lieblingsmensch, mit dem ich mich gern durch die Stadt treiben lasse, ist meine Freundin.»

Und die heisst: Suzann Jetzkus.

Der Sänger erzählt zudem in der «Bild», wie wichtig ihm Erotik ist: «Liebe ist der Grund, warum ich morgens aufstehe, und Sex ist die allerbeste Nebensache der Welt.» Das Öffentlichmachen von so viel Intimität darf nicht weiter verwundern. Ben Zucker weiss ja nur zu gut: Die «Bild» ist eine Zeitung, die sich gern damit beschäftigt, Menschen aus ihrer Reserve zu locken ...

Mittlerweile können sich Ben Zucker und Suzann Jetzkus sogar vorstellen, Eltern zu werden. «Es passiert, wenn es passieren soll, und darauf freue ich mich», so der Sänger, der bereits aus einer früheren Beziehung eine Tochter hat.

Na dann, lieber Ben Zucker, alles Gute zum Geburtstag – und hoffentlich dauert der Blitzeinschlag diesmal etwas länger.

