Urs Bühler: «Vor einem Konzert esse ich immer Haferflocken mit Beeren» Der Schweizer Tenor Urs Bühler sagt, wie er sich auf ein Konzert von Il Divo vorbereitet. Er erzählt, welche Rituale er und seine Kollegen haben. Und verrät, warum er vor einem Konzert immer Haferflocken mit Beeren oder ein Birchermüesli isst. 06.09.2022

Il Divo geht wieder als Quartett auf Welttournee. Nach dem Carlos Marin vor zwei Jahren starb, gab die Band — ihr gehört mit Urs Bühler auch ein Schweizer an — nun bekannt, wer den spanischen Sänger ersetzen wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Il Divo ist ein weltweit erfolgreiches Crossover-Quartett. 17 Jahre tourten David Miller, Sebastien Izambard, Carlos Marin und der Schweizer Urs Bühler gemeinsam um die Welt.

Im Dezember 2021 starb Marín überraschend im Alter von 53 Jahren.

Nun gab die Band bekannt, dass Ersatzsänger Steven LeBrie künftig vollwertiges Mitglied von Il Divo sein wird. Mehr anzeigen

Il Divo ist der Name jener stimmgewal­tigen klassischen Crossover-Gruppe, die weltweit Erfolge feiert. Fast zwei Jahrzehnte lang machten David Miller, Sebastien Izambard, Carlos Marin und Urs Bühler gemeinsam Musik.

Weniger bekannt ist, dass einer der vier Sänger Schweizer ist: Tenor Bühler wuchs in Willisau auf und zählt längst zu den erfolgreichsten Schweizer Sängern aller Zeiten.

Ende Dezember 2021 wurde Il Divo auseinander gerissen: Carlos Marin starb im Alter von 53 Jahren. Der spanische Sänger kämpfte zuvor mit einer Corona-Erkrankung.

Werden auch weiterhin gemeinsam als Il Divo auftreten: David Miller, Sebastien Izambard, Urs Bühler und Steven LaBrie. Bild: Imago images/MediaPunch

Monate später ging Il Divo wieder auf Welttournee — mit Steven LaBrie als Special Guest. Nun entschied die Band diese Woche: Ab sofort ist der 35-jährige Bariton ein vollwertiges Mitglied von Il Divo.

Urs Bühler: «Tschüss. Ende. Aus»

«Als ich von Carlos’ Tod erfahren habe, war ich überzeugt davon, dass dies auch das Ende von Il Divo sein wird. Tschüss. Ende. Aus», sagte Urs Bühler vor einem Jahr blue News.

«Doch dann haben wir unglaublich viel Unterstützung erfahren – von unseren Fans, vom Management, von der Plattenfirma. Sie alle haben uns motiviert, dass wir weitermachen sollen.»

In der Zeit der Trauer habe ihm, so Bühler, auch die Musik geholfen. Der 52-Jährige konnte so jeden Abend seine Gefühle rauslassen. «Gut tut uns auch, dass wir auf der aktuellen Tournee mit Steven LaBrie einen Special Guest dabei haben, der die Parts von Carlos übernimmt.»

Und weiter: «David, Sebastien und ich finden uns langsam wieder, auch emotional, und wir reden wieder verstärkt über die Zukunft von Il Divo. Ich denke, der Entscheid, ob und wie wir weitermachen, wird bald fallen.»

Urs Bühler: «Es hat einfach alles gepasst»

Ein weiteres Jahr später ist der Entscheid nun also gefallen. «Es hat einfach alles gepasst. Ich schätze mich und uns unglaublich glücklich, dass wir ihn gefunden haben, um zu uns zu kommen», so Bühler zu «People».

Sébastien Izambard ergänzt: «Wir lieben Steven wie einen Bruder. Er hat zwar noch keine grauen Haare wie wir drei anderen, aber das wird auch noch kommen.»

LaBrie war 15 Jahre alt, als er zum ersten Mal die Musik von Il Divo hörte und die Musik «wunderschön» fand. «Ich bin wirklich glücklich», sagt er gegenüber «People».

Geplant ist, dass Il Divo ab Oktober auf Tournee geht. Kurz darauf gibt es dann etwas Grosses zu feiern: 2024 werden es 20 Jahre sein, dass Il Divo gemeinsam in den Konzertsälen dieser Welt auftritt.

