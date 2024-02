Künstler Nemo bei «Dodo and Friends» im Mai 2018 im Bierhübeli in Bern. imago images/Gonzales Photo

Nemo wird die Schweiz nach Informationen von «Blick» am diesjährigen Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö vertreten. Offiziell will SRF am Donnerstag über die Schweizer Teilnahme kommunizieren.

Der Eurovision Song Contest ESC findet vom 7. bis 11. Mai in Malmö, Schweden, statt.

Das Schweizer Fernsehen SRF kommuniziert die Schweizer ESC-Hoffnung offiziell am Donnerstag, 29. Februar 2024. Mehr anzeigen

Nemo (24) werde in Malmö die Schweizer Flagge schwingen, schrieb «Blick» in der Ausgabe vom Dienstag.

Die Zeitung habe im Vorfeld der offiziellen Ankündigung mit mehreren unabhängigen Quellen aus der Schweizer Musikszene gesprochen. Diese hätten Nemos Teilnahme bestätigt.

Es sei auch «so gut wie sicher», dass Nemo in Malmö auf Englisch singen werde, schrieb «Blick». Nemo ist in der Schweiz mit Mundartrap bekannt geworden. Vorerst gebe es neue Musik nur noch auf Englisch, kündigte Nemo im vergangenen Herbst an. Schweizerdeutsch sei wie ein Buch im Regal. «Vielleicht habe ich mal Lust, es wieder zu öffnen, mich neu einzulesen und weiterzuschreiben», sagte das Musiktalent der Zeitung im November.

Spätestens am Donnerstag wird sich zeigen, ob Nemo das Schweizerdeutsch-Buch wieder in die Hand nimmt und ob die Lust geweckt ist, die Schweiz auf der grössten Musikbühne Europas zu vertreten. Die Halbfinals des Musikwettbewerbs finden am 7. und 9. Mai, das Final am 11. Mai statt.

Remo Forrer 2023 am ESC

Letztes Jahr ging der Ostschweizer Sänger Remo Forrer an den Eurovision Song Contest im englischen Liverpool. Mit seinem Song «Watergun» sang er sich ins ESC Finale und kam nur auf Platz 20.

Die Siegerin 2023 hiess Loreen. Die Schwedin siegte mit ihrem Song «Tattoo», Loreen hat den ESC damit zum zweiten Mal gewonnen.

sda/che