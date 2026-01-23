  1. Privatkunden
Er prägte legendäre Band-Zeit Scorpions-Bassist Francis Buchholz stirbt nach Krebs-Kampf

23.1.2026

Francis Buchholz (r.) prägte Scorpion. 
Francis Buchholz (r.) prägte Scorpion. 
Getty Images

Der langjährige Scorpions-Bassist Francis Buchholz ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Buchholz prägte jene Phase, in der die Band aus Hannover zu einer der erfolgreichsten Rockgruppen der Welt wurde.

23.01.2026, 13:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Francis Buchholz war von 1973 bis 1992 Bassist der Scorpions und Teil ihrer kommerziell erfolgreichsten Besetzung.
  • In diese Zeit fallen Welthits wie «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» und «Wind of Change».
  • Nach dem Durchbruch des Albums «Crazy World» zog sich Buchholz aus familiären Gründen aus dem Tourleben zurück.
Mehr anzeigen

Ex-Scorpions-Bassist Francis Buchholz starb am Donnerstag nach schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie. Das teilten seine Angehörigen mit. «Während seines Kampfes gegen den Krebs standen wir ihm zur Seite und stellten uns jeder Herausforderung als Familie – genau so, wie er es uns beigebracht hatte.» Weitere Angaben zu den Umständen machte die Familie nicht und bat um Privatsphäre.

Buchholz prägte jene Phase, in der die Hannoveraner Rockband Scorpions ihren internationalen Durchbruch schaffte. Er war von 1973 bis 1992 Mitglied der Gruppe – eine Zeit, die bis heute als erfolgreichste Ära der Band gilt.

In diese Jahre fielen weltbekannte Songs wie «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» und «Wind of Change». Buchholz war an zahlreichen Studioalben beteiligt und Teil jener Besetzung, mit der die Scorpions zu einer der erfolgreichsten Rockbands Europas wurden.

Rückzug im Jahr 1992

Nach dem weltweiten Erfolg von «Crazy World» entschied sich Buchholz 1992 bewusst für einen Rückzug aus dem intensiven Tourbetrieb. Ausschlaggebend war eine private Entscheidung: Er wollte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, nachdem seine Zwillingstöchter geboren worden waren.

Ganz verabschiedete sich Buchholz jedoch nicht aus der Musik. Zunächst arbeitete er im Hintergrund als Berater in der Branche. Später kehrte er noch einmal auf die Bühne zurück – unter anderem mit Michael Schenker’s Projekt Temple of Rock, mit dem er mehrere Alben veröffentlichte.

Francis Buchholz hinterlässt seine Ehefrau sowie drei Kinder. 

