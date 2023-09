Jürgen Drews, der an einer Nervenkrankheit leidet, hat eine neue Lieblingsumgebung gefunden: seinen Garten. Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover

Jürgen Drews ist seit Januar im Ruhestand. Nun spricht seine Tochter Joelina darüber, wie es dem Schlagersänger seit seinem Bühnenabschied geht und wie er mit seiner Nervenkrankheit umgeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jürgen Drews wurde mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie diagnostiziert.

Der Sänger hat seine Karriere beendet und verbringt seine Zeit in Begleitung auf einem Reiterhof.

Seine Tochter Joelina Drews erzählt nun, wie es der Schlager-Ikone aktuell geht. Mehr anzeigen

Jürgen Drews (78) hat im Januar seine Bühnenkarriere beendet. Der Sänger («Ein Bett im Kornfeld») wurde durch die Nervenkrankheit Polyneuropathie dazu gezwungen. Seine Tochter Joelina Drews (27) erzählt nun, wie es ihrem Papa im Ruhestand geht.

Oft erschöpft und von Schwindel geplagt

Der Star habe nun den Garten für sich als Refugium entdeckt. «Er ist sehr oft draussen, begleitet meine Mama zum Reiterhof», berichtete die Musikerin der «Bunten». Aber sie erzählte auch, dass es nicht immer glattlaufe.

«Die Krankheit macht es ihm natürlich nicht immer einfach und es gibt Tage, an denen er erschöpft ist und über Schwindel klagt.» Bei Polyneuropathie werden die Nerven beschädigt, Symptome sind dann Kribbeln, Brennen oder Taubheit in den Füssen und Beinen. Für jemanden, der so aktiv wie der Schlagerstar war, ist dies schwer wegzustecken.

Von seiner Tochter aufgemuntert

Aber Jürgen Drews' Familie hält zu ihm und unterstützt ihn, so gut es geht. Seine Tochter lässt sich oft blicken. «Ich merke immer, dass er total aufblüht, wenn mein Freund und ich ihn besuchen und gemeinsam mit ihm Zeit verbringen. Wir zeigen ihm dann die neueste Musik, die neuesten Dokus und Serien auf Netflix und reden über Musik, das Business und viele andere Dinge.»

Jürgen Drews will immer noch wissen, was gerade angesagt ist. «Man merkt, dass er diesen Austausch, gerade mit einer jüngeren Generation, sehr geniesst.»

Die Familie wurde jüngst schon arg vom Schicksal gebeutelt. Nicht nur der Star hat mit seiner Gesundheit zu kämpfen, seine Frau Ramona (49) hatte im Frühjahr ebenfalls Grund, sich grosse Sorgen zu machen.

«Meine Mama ist im Frühjahr an Krebs erkrankt, es war ein bösartiger Hauttumor. Das war ein Riesenschock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren», erzählte Joelina unlängst der «Bild». Zum Glück konnte der Krebs entfernt werden und er hatte nicht gestreut. Alle konnten wieder aufatmen.

Der Volksmusiker spricht Klartext: Andreas Gabalier über sein Verhältnis zu Beatrice Egli Jüngst drückte Beatrice Egli in ihrer TV-Show Andreas Gabalier einen Schmatzer auf die Wange, Liebesgerüchte entstanden. blue News hat Gabalier nach seinem Verhältnis zur Schlagersängerin gefragt – und wie er das Schweizer Publikum findet. 05.07.2022

Cover Media