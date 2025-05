Patzer bei «Whenever, Wherever»: Shakira rutscht auf Bühne aus Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Nach einem Sturz während der Performance ihres Hits «Wherever, Whenever», setzt Shakira ihre Show ohne zu zögern fort. Die Fans sind begeistert. 28.05.2025

Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Nach einem Sturz während der Performance ihres Hits «Wherever, Whenever», setzt Shakira ihre Show ohne zu zögern fort. Die Fans sind begeistert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shakira stürzte während eines Konzerts in Montreal auf der Bühne, setzte aber die Show professionell fort.

Die Sängerin teilte ein Video des Vorfalls auf Instagram.

Ihre Welttournee «Las Mujeres Ya No Lloran» verzeichnete trotz gesundheitlicher und technischer Rückschläge grossen Erfolg. Mehr anzeigen

Ende Mai 2025 erlitt sie Sängerin Shakira während ihres Konzerts im Centre Bell in Montreal einen Sturz auf der Bühne.

Während der Performance ihres Hits «Whenever, Wherever» verlor die 48-jährige Kolumbianerin das Gleichgewicht und fiel. Sie stand jedoch schnell wieder auf und setzte die Show fort, was ihr viel Anerkennung für ihre Professionalität und Widerstandsfähigkeit einbrachte. Shakira teilte sogar ein Video des Vorfalls auf Instagram, was von Fans als Zeichen ihrer Authentizität gefeiert wurde.

Die «Las Mujeres Ya No Lloran»-Welttournee hatte zuvor bereits einige Herausforderungen: Im Februar wurde ein Konzert in Lima, Peru, wegen Unterleibsschmerzen abgesagt. Die Sängerin musste in die Notaufnahme. Zudem wurden zwei Auftritte in Santiago, Chile, aufgrund von Problemen mit der Bühnenproduktion verschoben. Trotz dieser Rückschläge bleibt die Tour ein grosser Erfolg.

Mehr zum Thema