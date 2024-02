Kommt in diesem Sommer ans Open air Frauenfeld: die Deutschrapperin Shirin David. Bild: IMAGO/Future Image

Das Openair Frauenfeld veröffentlicht seine Headliner in diesem Jahr scheibchenweise. Nach der Ankündigung der US-Rapper Gunna und Offset gaben die Veranstalter nun die Verpflichtung von Shirin David bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Openair Frauenfeld (OAF) findet in diesem Sommer vom 11. bis 13. Juli statt.

Die Organisatoren machen es besonders spannend und geben die Verpflichtung der Headliner scheibchenweise bekannt.

Nach der Ankündigung der US-Rapper Gunna und Offset meldeten die OAF-Veranstalter nun die Verpflichtung von Deutschrapperin Shirin David. Mehr anzeigen

Bei manch einem Openair-Fans in der Ostschweiz schnellte in letzten Tage das Sorgen-Barometer merklich in die Höhe.

Jegliche Line-ups seien bekannt, ausser beim Openair Frauenfeld (OAF), schrieb eine besorgte Leserin kürzlich der «Thurgauer Zeitung» und fragte:

«Was ist da los?»

Das ist los: Die Organisatoren vom OAF, welches in diesem Sommer vom 11. bis 13. Juli stattfinden wird, veröffentlichen die Namen ihrer Headliners diesmal scheibchenweise.

Gunna und Offset kommen nach Frauenfeld

Seit Freitag sind die ersten zwei Künstler bekannt, die auf der Frauenfelder Allmend auftreten werden: Gunna und Offset, zwei US-amerikanische Rap-Grössen.

Sergio Giavanni Kitchens aka Gunna trat bereits vor vier Jahren am OAF auf. Das bekannteste Lied des 30-Jährigen ist «Wunna». Dieses Feature zusammen mit Lil Baby brachte dem Rapper auf Spotify bisher über 1,4 Milliarden Klicks.

Kendrell Cephus aka Offset ist Mitglied der Gruppe Migos. Der heute 32-Jährige war mit Cardi B verheiratet, mit welcher er zwei Kinder hat. Sein Song «Ric Flair Drip» wurde auf Spotify ebenfalls bereits über 1,4 Milliarden Mal angeklickt.

Shirin David startete einst als Influencerin

Und nun haben die Frauenfelder Veranstalter einen dritten Hauptact bekannt gegeben: der Auftritt von Deutschrapperin Shirin David.

Die 28-jährige Hamburgerin startete ihre Karriere einst als Influencerin. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Hip-Hop-Musikerinnen in Deutschland. Allein auf Youtube folgen Shirin 2,9 Millionen Abonnent*innen.

Und wer tritt in diesem Jahr sonst noch nach am OAF auf?

«In den nächsten Tage werden wir laufend weitere Namen fürs Line-up 2024 bekannt geben», sagt OAF-Sprecherin Julia Suter gegenüber der «Thurgauer Zeitung».

