Sinead O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben, sie wurde leblos in ihrer Londoner Wohnung gefunden. Keystone

Sinead O'Connor war Tage vor ihrem Tod noch gut aufgelegt, das bestätigt eine Nachbarin, die mit ihr gesprochen hat. Das berichtet die «Daily Mail». Zudem habe sie erst wenige Wochen in der Londoner Wohnung gelebt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sinead O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

Laut einer Nachbarin war die Sängerin von «Nothing Compares 2 U» in den Tagen vor ihrem Tod gut aufgelegt und freundlich.

Der Irin waren während ihrer Karriere politische und soziale Ungerechtigkeiten immer sehr wichtig. Mehr anzeigen

Sinead O'Connor habe wenige Tage vor ihrem Tod «glücklich und lachend» gewirkt. Das berichtet die «Daily Mail» und zitiert die Nachbarin der Sängerin.

«Ich habe sie vor etwa zwei Wochen gesehen. Sie schien glücklich zu sein und hat gelacht, uns zugewinkt. Sie war mit einem Freund unterwegs und hat gesagt, sie gehe nach Brixton. Sie hat mir gesagt, sie sei eine bekannte Sängerin und sei vor rund sechs Wochen eingezogen. Sie lebte alleine da», sagt die Nachbarin.

Als sie gegen fünf Uhr nachmittags die Ambulanz vor dem Haus der 56-Jährigen sah, habe sie die Verbindung erst gemacht, als sie in den News gelesen habe, Sinead O'Connor sei gestorben: «Es ist so traurig, es tut mir leid», fügte die Nachbarin an.

Mehr Aktivistin als Sängerin

Die irische Grammy-Gewinnerin wurde dank ihres Prince-Covers «Nothing Compares 2 U» weltberühmt und erreichte global Platz 1 der Charts. Trotz ihres Erfolgs wollte sie eigentlich eine Protest-Sängerin anstatt ein Popstar sein. In den folgenden Jahren fiel sie aufgrund ihrer sozialen und politischen Kommentare auf.

Ihre letzten Tweets drehten sich zudem um ihren Sohn, den sie im Frühjahr 2022 verloren hatte und lebte nach eigenen Aussagen lange als «Kreatur der Nacht».

Mehr aus dem Ressort Entertainment