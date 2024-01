«On the Rocks»-Special mit Dodo: «Es macht mir Spass, Leute um den Finger zu wickeln»

Dodo präsentiert seine Multimedia-Show «Yopougon – Way Back Home» live in ausgewählten blue Cinema Kinos ab dem 21. Oktober 2023. Im «On the Rocks»-Special spricht er über seine Erlebnisse, während des Drehs in Afrika.

03.10.2023