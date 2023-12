Sophie and the Giants: «Das Rezept für einen Hit? Positive Lyrics» Mit «Hypnotized» haben Sophie and the Giants die Sankt Jakobshalle in einen Dancefloor verwandelt. Im Interview spricht Sophie Scott über ihr Ohrwurm-Rezept und warum sie ihre Awards ihrem Dad geschenkt hat. 15.12.2023

Mit «Hypnotized» haben Sophie and the Giants die Sankt Jakobshalle in einen Dancefloor verwandelt. Im Interview spricht Sophie Scott über ihr Ohrwurm-Rezept und warum sie ihre Awards ihrem Dad geschenkt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Energy Star Night fand dieses Jahr am 15. Dezember in der St. Jakobshalle in Basel statt.

Willst du die Show mit Sophie and the Giants nochmals erleben? Am Samstag, 16. Dezember, ab 18:30 Uhr gibt's die Energy Star Night in voller Länge auf blue Zoom Mehr anzeigen

Mit ihren knallroten Haaren und ihrem Glitzeroutfit fällt Sophie Scott von Sophie and the Giants schon von weitem auf im Backstage-Bereich an der Energy Star Night am Samstagabend.

Ihr Style ist ein Hingucker, die Glitzersteinchen an ihrem Dress funkeln um die Wette. «Es ist ein Weihnachtsoutfit mit vielen Glitzern drin und es hat nur 15 Pfund gekostet», erzählt Sophie Scott und kichert.

Die Chart-Überfliegerin aus dem englischen Sheffield erzählt im Interview, welche Elemente einen Hitsong ausmachen und warum sie viel zu viel Zeit auf Instagram verbringt.

Mit ihrem Charisma verzaubert die Britin die 10'000 Partyhungrigen in der Basler Sankt Jakobshalle. Mit ihren Hits wird die Halle zum Giga-Dancefloor.