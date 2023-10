Star weint, Fans toben – so war Dodos Kino-Konzert-Premiere Die Premiere von Dodos Dokfilm «Yopougon» sorgte für grosse Emotionen. Und: Als Mix aus Filmabend, Konzert, Diavortrag und Stand-up-Comedy zeigte der Event einen möglichen Weg in die Zukunft des Kinos auf. 21.10.2023

Die Premiere von Dodos Dokfilm «Yopougon» sorgte für grosse Emotionen. Und: Als Mix aus Filmabend, Konzert, Diavortrag und Stand-up-Comedy zeigte der Event einen möglichen Weg in die Zukunft des Kinos auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Yopougon – Way Back Home» live in ausgewählten blue Cinemas. Sänger und Hitproduzent Dodo präsentiert seinen Filmlive in ausgewählten blue Cinemas.

Der Dokfilm zeigt seine Reise per Containerschiff nach Afrik a , wo der «Hippie-Bus»-Sänger einen Teil seiner Kindheit verbrachte.

Am 21. Oktober feierte der Film als einzigartige Multimedia-Show Premiere im Zürcher Kino Corso.

Konzert, Diavortrag, Comedy-Night, Filmabend – Dodos Auftritt zeigt, wohin die Reise für moderne Kinos gehen kann. Mehr anzeigen

Die Popcorntüten rascheln, das Licht geht aus, der Film beginnt. So weit, so wie gehabt. Doch das wars dann auch schon mit dem «normalen» Kino-Erlebnis gestern Abend im Zürcher Filmtempel Corso.

Denn danach wurde das Publikum Zeuge eines Kinoevents, den es in dieser Form in der Schweiz noch nie zu sehen gab.

Multimedia-Show der Extraklasse: Dodo zeigte, was Kino heute auch sein kann. LR

Tatsächlich stellte Hitproduzent Dodo im Corso nicht nur einfach seinen neuen Dok-Film «Yopougon – Way Back Home» vor, der seine Reise zu den Ursprüngen seiner Familie in Afrika nachzeichnet.

Der «Hippie-Bus»-Sänger nutzte den Event auch, um seinen Fans mit Animationen, Grafiken, Anekdoten, Bildern und Live-Auftritten eine gänzlich neue Kinoerfahrung zu bescheren.

Spannende Hintergründe: Rapper Dodo als Diashow-Host. LR

Tatsächlich bot der Mix aus Filmabend, Diavortrag, Live-Konzert und improvisierter Comedy eine neuartige Verschmelzung von Big-Screen-Kino und Live-Performance – und lieferte gleichzeitig einen Vorgeschmack darauf, welche Möglichkeiten moderne Kinosäle in der Post-Pandemie-Zeit diesseits von Blockbuster-Filmen und Dating-Nights sonst noch zu bieten haben.

Bunter Vogel, cooler Entertainer

Gut, nicht jeder Schweizer Musikschaffende wird von dieser Entwicklung gleichermassen profitieren. Wer aber wie Dodo ein geborener Entertainer ist, dem spielen diese neuen Möglichkeiten in die Hand.

Man mag vom bunten Vogel aus Wallisellen denken, was man will – die Souveränität, mit welcher der mittlerweile 45-Jährige dem Publikum im fast vollständig gefüllten blue Cinema Corso 1 seine doch sehr persönliche Geschichte näher brachte, ist schon erstaunlich.

Von der Idee zum Film: Dodos gibt Einblicke in die Logistik seines Projekts. LR

«Macht Lärm, tanzt, steht auf, macht, was ihr wollt – ich habe das alles auch noch nie gemacht», bricht er gleich zu Beginn das Eis. Auch, als er im Verlauf des Abends immer mal wieder mit seinem «Drucki» – der Remote Control für die Slideshow – zu kämpfen hat, bringt ihn das nicht aus der Ruhe. Zudem beweist der Zürcher Comedy-Talent und kommentiert seine Reise mit viel Humor und einem guten Gespür für einen Spruch an der richtigen Stelle (Beispiel: «Der Welthit ist geschrieben. Jetzt muss ihn die Welt nur noch als Hit erkennen»).

Odyssee eines Containers

Klar: Wäre sein Film langweilig, würde das alles wenig nützen. Doch die faszinierende Geschichte von Dodos Reise an die Elfenbeinküste, wo der Sänger die ersten fünf Jahre seines Lebens verbrachte, seit 40 Jahren aber nie mehr vor Ort war, ist allein schon den Eintritt wert.

Von den Anfängen der Idee, als sein Zürcher Studio abgerissen wurde, über den ersten Versuch, der von der Pandemie gestoppt wurde, bis hin zum Neustart des Projekts als Kinofilm und der Reise nach Afrika samt Musikstudio auf einem Containerschiff – «Yopougon» zeichnet eine schier unglaubliche Odyssee nach.

Kino als Konzert: Dodo mit Gästen am 21. Oktober im blue Cinema Corso. LR

Dazu holt der Sänger im Corso mehrfach internationale Musikerinnen und Musiker auf die Bühne, die er auf seiner Reise getroffen hat – und verwandelt den Kinosaal so in eine tobende Konzertarena.

Sogar einen Refrain für eine neue Dodo-Single darf das Kino-Publikum einsingen; dazu sind viele der aufgeführten Songs Weltpremieren.

Tränen für den verstorbenen Vater

Wie in jedem guten Film wird's auch bei Dodos Kino-Show emotional zum Schluss. Beim Interview über seinen verstorbenen Vater bricht der Sänger auf der Leinwand in Tränen aus. Und als Dodos Mutter auf die Bühne kommt, wird der ernsthafte Hintergrund der Reise für alle spürbar.

Seit dem Tod von Dodos Vater war die Familie nie mehr in der alten Heimat. Der Teil des Films, in dem Mutter Jud und ihre beiden Söhne ihr altes Haus in Abidjan suchen, gehört zu den stärksten Momenten des Films – und des Abends. «Erinnerungen sind das eine, die Realität das andere», sagt Mutter Jud vielsagend.

Ein einmaliges Erlebnis in mehrfacher Hinsicht. LR

So bleibt Dodos Kino-Event gleich mehrfach in Erinnerung – als unterhaltsamer Diavortrag, als begeisterndes Konzert, als packender Filmabend und nicht zuletzt als rührende persönliche Geschichte.

All das kann Kino sein. Ein Glück, dass dieses Erlebnis bis zum 31. Oktober 2023 in ausgesuchten blue Cinemas in Bern, St. Gallen, Luzern und Chur diverse Neuauflagen erhält.

Tickets für diese aussergewöhnliche Eventserie sind ab sofort erhältlich unter: www.bluecinema.ch/dodo.

Das Multimedia-Showcase «Yopougon – Way Back Home» wird Mitte Oktober im Free-TV auf blue Zoom gezeigt.

Hinweis: blue News gehört genau wie die blue Cinemas zu der blue Entertainment AG.

Mehr Videos aus dem Ressort