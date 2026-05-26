Als erste FrauStefanie Heinzmann wird neue Gastgeberin bei «Sing meinen Song»
SDA
26.5.2026 - 06:29
Bei «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation der Musiksendung und tritt damit die Nachfolge von Dodo an. Erstmals wird damit eine Frau durch das 3+-Format führen.
Das Schweizer Musikformat «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» erhält ein neues Gesicht. Wie der Sender 3+ mitteilte, wird künftig Stefanie Heinzmann durch die Sendung führen.
Die Walliser Sängerin übernimmt die Moderation von Dodo, der das Format während vier Staffeln prägte. Gleichzeitig markiert der Wechsel eine Premiere: Erstmals steht mit Heinzmann eine Frau an der Spitze der Schweizer Version der beliebten Musikshow.
Für Stefanie Heinzmann ist die Sendung kein unbekanntes Terrain. Die Sängerin war bereits Teilnehmerin der deutschen Ausgabe sowie der ersten Schweizer Staffel.
Neue Seiten der beteiligten Musiker*innen kennenzulernen
In der Mitteilung von 3+ erklärte Heinzmann, sie habe die besondere Atmosphäre des Formats bereits zweimal selbst erlebt. Nun freue sie sich darauf, als Gastgeberin zurückzukehren und neue Seiten der beteiligten Musikerinnen und Musiker kennenzulernen.
Besonders spannend seien für sie die Geschichten hinter den Songs und die persönlichen Momente zwischen den Künstlerinnen und Künstlern.
Die siebte Staffel der Schweizer Ausgabe ging Anfang Mai mit der traditionellen Duett-Folge zu Ende. Laut Sender erreichte die aktuelle Staffel insgesamt rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.
«Sing meinen Song» zählt damit weiterhin zu den erfolgreicheren Schweizer Unterhaltungsformaten im Privatfernsehen.
Wann die neue Staffel mit Stefanie Heinzmann ausgestrahlt wird, teilte 3+ bislang noch nicht mit.
Mehr Videos aus dem Ressort
Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»
Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.
Luca Hänni über seinen Part in «Ewigi Liebi»: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab besprochen»
Das Schweizer Kultmusical «Ewigi Liebi» kommt jetzt ins Kino. Die Hauptdarsteller sprechen im Interview mit blue News über die grosse Liebe – und darüber, ob Küsse vor der Kamera privat für Eifersucht sorgen.
05.02.2026
Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»
Das Hallenstadion in Zürich steht dieses Wochenende im Zeichen von Trauffer: Der Berner Volksmusiker tritt gleich dreimal auf. blue News hat den erfolgreichen Sänger vor seinen Shows Backstage getroffen.
08.11.2025
Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone
Der Hollywoodstar wird am Zurich Film Festival mit dem Golden Icon Award für ihre Karriere geehrt und schlendert über den grünen Teppich – blue News war hautnah dabei, mitten im Gedränge.
25.09.2021
Luca Hänni über seinen Part in «Ewigi Liebi»: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab besprochen»
Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»
Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone