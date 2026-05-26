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Als erste Frau Stefanie Heinzmann wird neue Gastgeberin bei «Sing meinen Song»

SDA

26.5.2026 - 06:29

Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert».
Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert».
Keystone

Bei «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation der Musiksendung und tritt damit die Nachfolge von Dodo an. Erstmals wird damit eine Frau durch das 3+-Format führen.

Keystone-SDA

26.05.2026, 06:29

26.05.2026, 13:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Stefanie Heinzmann wird neue Moderatorin von «Sing meinen Song Schweiz».
  • Die Walliser Sängerin übernimmt nach vier Staffeln von Dodo.
  • Die aktuelle Staffel erreichte laut 3+ rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.
Mehr anzeigen

Das Schweizer Musikformat «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» erhält ein neues Gesicht. Wie der Sender 3+ mitteilte, wird künftig Stefanie Heinzmann durch die Sendung führen.

Die Walliser Sängerin übernimmt die Moderation von Dodo, der das Format während vier Staffeln prägte. Gleichzeitig markiert der Wechsel eine Premiere: Erstmals steht mit Heinzmann eine Frau an der Spitze der Schweizer Version der beliebten Musikshow.

Für Stefanie Heinzmann ist die Sendung kein unbekanntes Terrain. Die Sängerin war bereits Teilnehmerin der deutschen Ausgabe sowie der ersten Schweizer Staffel.

Neue Seiten der beteiligten Musiker*innen kennenzulernen

In der Mitteilung von 3+ erklärte Heinzmann, sie habe die besondere Atmosphäre des Formats bereits zweimal selbst erlebt. Nun freue sie sich darauf, als Gastgeberin zurückzukehren und neue Seiten der beteiligten Musikerinnen und Musiker kennenzulernen.

Bötschi fragt. Stress: «Von Stefanie Heinzmann habe ich viel gelernt»

Bötschi fragtStress: «Von Stefanie Heinzmann habe ich viel gelernt»

Besonders spannend seien für sie die Geschichten hinter den Songs und die persönlichen Momente zwischen den Künstlerinnen und Künstlern.

Die siebte Staffel der Schweizer Ausgabe ging Anfang Mai mit der traditionellen Duett-Folge zu Ende. Laut Sender erreichte die aktuelle Staffel insgesamt rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

«Sing meinen Song» zählt damit weiterhin zu den erfolgreicheren Schweizer Unterhaltungsformaten im Privatfernsehen.

Wann die neue Staffel mit Stefanie Heinzmann ausgestrahlt wird, teilte 3+ bislang noch nicht mit.

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