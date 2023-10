Gestern Samstag wurde Sängerin Taylor Swift vor einem Restaurant in New York gesichtet. Sie hielt dabei die Hand von .... Bild: IMAGO/Avalon.red

Gerüchte, dass Taylor Swift und Travis Kelce ein Paar sind, kursieren schon länger. Jetzt zeigte sich die Sängerin und der US-Footballer in New York erstmals Seite an Seite.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Was läuft zwischen Taylor Swift und Travis Kelce?

Am Samstagabend zeigten sich die Sängerin und der US-Footballer in New York erstmals in der Öffentlichkeit händchenhaltend Seite an Seite.

Gerüchte, dass die beiden ein Liebespaar sind, werden von den US-Medien schon seit einiger Zeit kolportiert. Mehr anzeigen

Glaubt man den Bildern, welche aktuell auf der US-Onlineseite «Page Six» zu sehen sind, scheint die Sache zwischen Taylor Swift und Travis Kelce ganz gut zu laufen.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie Swift und Kelce gestern Samstag Hand in Hand das Restaurant Nobu in New York verlassen. Gerüchte, dass der Popstar und der US-Footballer verliebt ineinander sind, werden von den Medien schon seit einiger Zeit kolportiert.

... Footballer Travis Kelce. Bild: IMAGO/Everett Collection

Diese Gerüchte verstärkten sich noch, als die Sängerin den Star der Kansas City Chiefs kürzlich beim Spiel gegen die Chicago Bears anfeuerte.

Überraschungsauftritte in TV-Kult-Show

Für Kelce und Swift ging der gestrige Abend nach dem Restaurantbesuch noch weiter —, und zwar in der US-Kult-Show «Saturday Night Live». Zunächst trat er kurz in dem Comedy-Format auf, die Sängerin etwas später separat von ihm.

In der Show wurden Witze darüber gemacht, wie sehr die angebliche Romanze der beiden zuletzt selbst rund um die National Football League (NFL) für Aufsehen gesorgt habe.

Kelce war kurz in einem Sketch zu sehen, in dem das Ganze auf die Schippe genommen wurde. Swift wiederum kündigte die Rapperin Ice Spice an.

Die Sängerin und der Sportler werden vielerorts bereits als neues Promi-Traumpaar gehandelt. Vor zwei Wochen hiess es aber, dass sie angeblich selbst noch nicht so wüssten, wohin alles führen könnte.

Sie seien «noch dabei, sich kennenzulernen», verriet damals ein Insider dem US-Magazin «People».

Mehr Videos aus dem Ressort