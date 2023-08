Robbie Robertson ist am Mittwoch im Kreis seiner Familie im Alter von 80 Jahre gestorben. Bild: imago images/ZUMA Press

Robbie Robertson, Gitarrist und Songwriter der kanadisch-amerikanische Gruppe The Band, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Musiker war viele Jahre ein Wegbegleiter von Bob Dylan. Er starb nach langer Krankheit.

Er starb im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Familie: Robbie Robertson, ehemaliger Leadgitarrist und Songwriter von The Band, ist tot. Der Kanadier sei am Mittwoch in Los Angeles «nach langer Krankheit» gestorben, teilte sein Sprecher Ray Costa mit.

Zusammen mit The Band prägte er die Popmusik der 1960er und 70er Jahre. Die Mitglieder hatten als Vorgruppe des Rockabilly-Stars Ronnie Hawkins in den frühen 1960er Jahren begonnen, waren dann Begleitmusiker von Bob Dylan und später als Sologruppe erfolgreich.

Neben Robertson gehörten der amerikanische Schlagzeuger und Sänger Levon Helm sowie drei weitere Kanadier zu der Gruppe: der Bassist, Sänger und Songschreiber Rick Danko, der Keyboarder, Sänger und Songschreiber Richard Manuel und der musikalische Allrounder Garth Hudson.

Karriere als Solokünstler und Soundtrack-Komponist

Ihre ersten beiden Alben, die beide Ende der 1960er Jahre veröffentlicht wurden, prägen ihr musikalisches Erbe bis heute: «Music from Big Pink» – benannt nach dem alten Haus in der Nähe von Woodstock (US-Staat New York), in dem die Bandmitglieder lebten – und «The Band».

1969 trat The Band in ihrer Nachbarschaft auf dem Woodstock-Festival auf, später waren sie auf der Titelseite des «Time Magazine» zu sehen. Kommende Alben wie «Stage Fright» und «Cahoots» enttäuschten jedoch – auch Robertson selbst, der zugab, dass es ihm schwer gefallen sei, auf neue Ideen zu kommen.

In den 1970er Jahren zog Robertson nach Los Angeles, während die anderen in der Nähe von Woodstock blieben. Anfang der 1980er Jahre formierte sich die Gruppe ohne Robertson neu, der ehemalige Leadgitarrist begann eine lange Karriere als Solokünstler und Soundtrack-Komponist. Robertson arbeitete eng mit dem Filmemacher Martin Scorsese zusammen.

Von The Band ist jetzt nur noch einer übrig

Er war unter anderem an den Soundtracks zu «The King of Comedy», «Die Farbe des Geldes», «Departed – Unter Feinden» und «The Irishman» beteiligt. Er produzierte auch das Neil-Diamond-Album «Beautiful Noise».

Robertson heiratete 1967 die kanadische Journalistin Dominique Bourgeois, von der er sich später scheiden liess. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Von der Ursprungsbesetzung der Band ist nun nur noch Garth Hudson übrig: Richard Manuel wurde 1986 tot aufgefunden, was als Suizid gewertet wurde. Rick Danko starb 1999 an Herzversagen, Levon Helm 2012 an Krebs.

dpa/bb